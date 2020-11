Après des années d’écoute de la demande des fans et de la mécontentement du produit que Joss Whedon a livré, Warner Bros.a finalement décidé que ce serait une bonne idée de lancer l’idée originale que le premier réalisateur avait en tête, mais nous ne savions pas pourquoi. . Zack Snyder a décidé de publier sa version de ‘Justice League’ pour ces raisons qu’il commente dans une récente interview.

Beaucoup connaissent déjà l’histoire, WB n’aimait pas la version sombre que Snyder avait sur cette production, alors ils ont décidé de faire des changements. Les vrais problèmes sont survenus lorsque le directeur a quitté sa place en raison de problèmes familiaux et c’est Whedon qui a pris sa place, mais cela n’a posé que des problèmes. L’histoire a été complètement changée et les fans l’ont détestée, sans parler des mauvais traitements que Ray Fisher prétend avoir reçus sur le plateau.

Bien que les raisons pour les fans soient variées, Zack Snyder a décidé de lancer sa version de “ Justice League ” d’abord pour être fidèle à l’idée qu’il avait, puis à ce qu’il a promis aux acteurs. Heureusement, il y a beaucoup de matériel qui a été enregistré à l’époque et il ne lui faut que cinq minutes supplémentaires pour le terminer, donc en 2021, nous pourrons profiter de quatre heures d’excitation.

“Je les avais dans le film, non? Comme je le dis, c’est ça, tu vas être ça, c’est là que ça va, non? ‘Justice League’. Eh bien, et en commençant, et quand je parle de Jason ou Ezra, déjà Tu sais, ça commence, tu sais, c’est comme retourner au BVS il y a des années. Pareil pour Amy … c’était à propos de, tu sais, ça, que nous allions quelque part, tu sais? Et j’ai l’impression que quand je l’ai fait, quand c’est venu Cette opportunité et elle m’est venue, vous savez, j’ai reçu cet appel et, Toby Emmerich m’a appelé pour me dire «Hé, est-ce ce que tu serais intéressé à faire? et c’était choquant, franchement, je n’étais pas prêt, mais j’ai pensé à … y penser, l’une des grandes choses qui m’a fait dire “ oui ” à ce super boulot, c’est fou, mais c’est cet engagement que j’ai pris avec ces acteurs à propos de, comme, finissons-en. Laisse-moi laisser tomber. Permettez-moi d’honorer ce dont nous avons parlé de créer vous savez, parce que je, vous savez, c’est célèbre de n’avoir jamais vu la version scénique de “Justice League”, mais je peux seulement imaginer que ce dont nous avons parlé », a révélé Snyder pour Beyond The Trailer.