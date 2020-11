Dans la plupart des cas, ramener un film ou une série culte du passé n’est pas une bonne idée, Étant donné que ces productions ne finissent pas par être appréciées des fans et deviennent de gros échecs, cependant, certains de ces programmes parviennent à répondre aux attentes, alors ‘Top Gun 2’ devrait imiter ‘Cobra Kai ».

Il parait, ‘Cobra Kai ‘a découvert un moyen de faire revivre les vieux classiques avec une approche totalement nouvelle et moderne, qui loin de déplaire aux fans finit par les aimer, alors «Top Gun: Maverick» aurait dû emboîter le pas et montrer une nouvelle perspective sur l’histoire au lieu de parier sur sa gloire passée.

La clé du succès de ‘Cobra Kai’ est qu’il a été décidé de montrer la suite de l’histoire, mais cette fois vu à travers les yeux de l’antagoniste du premier film, Johnny Lawrence, qui a réussi à gagner l’appréciation des fans, la production a donc donné un second souffle à la saga et la série est devenue l’une des productions les plus réussies de Netflix.

C’est ainsi que le nouvel épisode de ‘Top Gun’ aurait pu se concentrer sur Iceman, l’antagoniste du premier opus, car son arc narratif était un peu plus sombre et plus profond que celui de Pete Mitchell, avec lequel une histoire totalement nouvelle aurait pu être racontée, sans perdre les éléments classiques du premier film.

Iceman est totalement l’opposé de Maverick, Puisque si Pete ressent le besoin de se mettre constamment en danger, Kazansky mise toujours sur la raison, c’est pourquoi leurs modes de vie très différents les ont amenés à devenir de grands ennemis et même si, à la fin du film, ils ont fait la paix, c’est Leur rivalité est susceptible de refaire surface dans ce nouvel opus.

C’est pour cette raison que ‘Top Gun 2’ devrait imiter ‘Cobra Kai’ et présenter la nouvelle histoire vue du point de vue d’Iceman, puisqu’il a sûrement dû vivre longtemps sous l’ombre de Maverick et de sa manière imprudente de piloter, cependant, le studio a décidé d’aller autrement, alors nous espérons que Tom Cruise et Val Kilmer ont quelque chose de spectaculaire à la hauteur des attentes.