Le film sur le maître des arts martiaux sera le premier de l’univers cinématographique Marvel (MCU) à être joué par un casting asiatique, qui veut promouvoir l’inclusion dans la saga, cependant, il semble que, pour atteindre cet objectif, ils ont changé le méchant de ‘Shang-Chi’, selon un rapport récent.

‘Shang-Chi et la légende des dix anneaux’ (titre complet) aura comme principal antagoniste Le Mandarin, chef du groupe terroriste Ten Rings, Initialement, le personnage a fait ses débuts sur grand écran dans ‘Iron Man 3’ joué par Sir Ben Kingsley et plus tard, il serait révélé que c’était un imposteur et que le vrai était incarné Guy Pearce. Mais avec la réception négative de ces rebondissements, Marvel Studios a révélé dans le court métrage “ All Hail the King ” que quelqu’un d’autre était le vrai mandarin.

Cependant, bien que ce nouveau film serve à corriger les erreurs de Marvel, en réalité ce criminel est le principal ennemi d’Iron Man, tandis que l’ennemi d’origine du maître de Kung Fu est Fu Manchu, qui s’avère être le père du héros.

Les deux personnages pervers partagent des similitudes car ils sont des génies et ont une connaissance approfondie de la magie noire, cependant, le portail . rapporte que la principale raison pour laquelle ils ont changé le méchant de “ Shang-Chi ” à The Mandarin, Cela est dû à un problème de xénophobie.

La source indique que Fu Manchu a été créé dans les années 70 sous la vision des peurs racistes et xénophobes des cultures orientales par ses créateurs occidentaux.Oui, donc ce personnage a de nombreux traits stéréotypés d’une personne de l’Est. Alors, sur fond de haine pour les peuples orientaux et pour éviter la polémique, Marvel Studios a décidé d’opter pour le leader des Dix Anneaux, plus facile à adapter pour le public du 21ème siècle.

Était-ce la bonne décision? Cela ressemblera à 9 juillet 2021, date à laquelle il sortira en salles.