La première famille de super-héros est sur le point d’arriver aux studios Marvel à un moment donné, ce n’est une surprise pour personne, ce qui pourrait être, c’est quand ils pourraient entrer et la réponse pourrait être plus tôt que tout le monde l’imagine. le L’entrée de Fantastic Four dans le MCU Cela pourrait passer inaperçu pour beaucoup, mais les fans ont prêté une attention particulière à un détail qui pourrait être le dernier.

Il y a plusieurs équipes qui pourraient être à proximité, l’une des plus mentionnées est la Jeunes vengeursCeci après que la société ait ouvert Standoffish Productions, Log Jam Productions et Blueberry Waffles Productions. Noms intéressants, mais cela souligne le fait qu’ils sont dans le code et l’un d’eux rappelle Kid Loki, qui dans une édition de la bande dessinée se réunit pour le petit-déjeuner au Joe’s Diner et le personnage demande une commande de crêpes aux myrtilles.

Ce n’est peut-être rien, mais rappelez-vous que Marvel Studios ouvre généralement différentes productions pour prendre en charge tous les processus nécessaires à la réalisation d’une production au niveau du MCU. Maintenant, l’entrée des Fantastic Four dans le MCU pourrait être proche en raison de l’ouverture du Résolvez tout Productions LLC.

Selon les informations de Murphy’s Multiverse, c’est un clin d’œil au besoin de Reed Richards d’être l’homme le plus intelligent de la pièce. Bien que ce soit un hasard, c’est quelque chose qui ne peut être nié. De plus, Kevin Feige a été heureux que tout se passe et d’avoir donné la place qu’il mérite à une équipe tant aimée des fans.

“Ce sont tous des spoilers, mais je suis extrêmement excité par ces personnages et amener la première famille de Marvel au type de plate-forme et au niveau qu’ils méritent”, a déclaré Feige à Variety l’année dernière.

“La vérité est que je suis excité pour tous. Je suis excité, et ce ne sont pas seulement les noms de marque que vous savez, il y a des centaines de noms dans ces documents, dans ces accords”, a déclaré Feige aux Golden Globes. “Et le fait que Marvel soit aussi proche que possible pour le moment d’avoir accès à tous les personnages est quelque chose dont je rêvais depuis près de 20 ans chez Marvel. Et c’est très excitant. “