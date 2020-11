L’un des acteurs qui a grandement bénéficié de sa participation à la franchise de Guerres des étoiles est John Boyega, qui a joué Finn de ‘Le réveil de la force’ et cela est devenu une partie importante de la nouvelle trilogie, mais les fans ont montré leur intérêt pour l’acteur rejoignant le genre des super-héros à plus d’une occasion et cette fois un fan art de John Boyega comme Red Hood nous fait imaginer l’acteur comme l’un des personnages les plus importants de Batman.

Le caractère de Jason Todd Il n’est apparu dans aucun film de Batman bien qu’il soit un personnage assez important, mais il est apparu dans la série «Titans» et il a été récemment confirmé que deviendra Red Hood pour la troisième saison, même un premier regard sur le personnage était déjà montré.

A travers ses réseaux sociaux, l’artiste spdrmnkyxxiii a présenté un John Boyega fan art en tant que Red Hood pour une possible arrivée dans le nouveau film The Dark Knight réalisé par Matt Reeves et mettant en vedette Robert Pattinson ou, un épisode de Batman avec Ben Affleck maintenant qu’il est de retour dans le DC Extended Universe.

Bien que le personnage de Jason Todd soit caucasien et John Boyega soit afro-américain, mais ce ne serait pas la première fois qu’un personnage change de teint, tel est le cas de Hawkman, qui sera interprété par Mélange d’Aldis Pour le film ‘Adam noir’ avec Dwayne Johnson, donc l’arrivée de Boyega ne serait pas une mauvaise idée.