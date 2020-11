L’un des moments qui ne seront probablement pas réalisés dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), mais que de nombreux fans ont demandé est la rencontre entre Avengers et Defenders. Maintenant, pour voir à quoi ressemblerait cette rencontre héroïque, un fan art de ce moment a été révélé.

Il faut se rappeler que Defenders avait sa propre série sur Netflix, qui montrait une équipe composée de Iron Fist, Daredevil, Luke Cage et Jessica JonesEn outre, chacun d’eux avait une émission individuelle sur ladite plate-forme de streaming, devenant ainsi les productions Marvel les plus réussies pour le petit écran.

Cependant, la relation entre The Big N Company et Marvel Studios / Disney, terminé brusquement, donc maintenant la maison de la souris a les droits de diffusion, mais on ne sait pas si ces personnages feront leurs débuts dans le MCU et s’ils seront joués par les mêmes acteurs.

Alors que les mises à jour des futurs projets avec ces héros arrivent, les utilisateurs de Reddit etn fan art où les Defenders rejoignent les Avengers, groupe de super-héros qui est devenu un phénomène de la culture pop après avoir été la tête d’affiche des trois premières phases du MCU.

Les Avengers dînent avec les Defenders art de Timetravel6000 de r / marvelstudios

L’image de la rencontre entre Avengers et Defenders n’est pas précisément contre un ennemi, mais dans le restaurant chinois qui apparaît dans la série ‘Defenders’, où les personnages mangent des plats différents, mais en même temps, ils montrent des visages entre fatigue et sérieux.