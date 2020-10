Adam Sandler est l’un des acteurs que les gens aiment ou détestent vraiment, il n’y a pas de terrain d’entente avec les projets où il sort, mais il faut admettre que Sandler a donné des films divertissants. Maintenant, selon un nouveau rapport, “ Vous ne plaisantez pas avec le Zohan 2 ” se révèle être aux premiers stades de développement.

Bien que l’acteur ait déclaré à plusieurs reprises qu’il n’était pas un grand fan de la création de suites, il semble que les choses aient changé, puisque, parmi ses prochains projets, il fait une suite à ‘Hubie Halloween’, en plus ça marche déjà ‘Hôtel Transylvanie 5’, avant même que la quatrième partie n’atteigne tous les cinémas.

Cependant, ce ne sont pas les seuls projets auxquels l’acteur de 54 ans est impliqué, car, selon le portail We Got This Covered, il a été révélé que “ You Don’t Mess with the Zohan 2 ” serait également aux premiers stades de développement.

Malgré le fait que “ You Don’t Mess with the Zohan ” ait été écrasé par la critique, il semble que le grand public ait beaucoup aimé le film, car avec un budget de 90 millions de dollars, le film a réussi à amasser au box-office mondial 204,3 millions de dollars dans le monde.

‘You Don’t Mess with the Zohan’ raconte l’histoire d’un commandement israélien contre le terrorisme qui aspire à devenir un jour styliste à New York. Cependant, les choses se compliquent rapidement une fois que son ennemi apprend que le Zohan est toujours en vie, provoquant le chaos et de nombreuses situations hilarantes.

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été révélée ou si le film sortira en salles ou Netflix, mais puisque la suite de “ Zohan ” est en développement il faudra attendre que le studio ou Adam Sandler fasse une annonce officielle.