Le nouveau film du motocycliste infernal pour l’univers cinématographique Marvel a été un sujet qui continue d’être valable parmi les fans, grâce à des rapports selon lesquels la maison des idées donnerait le feu vert pour une adaptation au grand écran et même cette fin de semaine, la classification possible de «Ghost Rider» dans le MCU a été révélée.

Bien que Marvel Studios ait obtenu les droits sur le personnage vers 2013, le plan du long-métrage a pris plus de force ces derniers mois, en raison de rumeurs selon lesquelles Keanu Reeves serait intéressé par le rôle, en plus du retour possible de Nicolas Cage sous le nom de Johnny Blaze. pour un camée dans ‘Doctor Strange 2’.

Cette production pourrait exciter les fans qui espèrent voir la nouvelle facette paranormale et plus adulte de la saga, malheureusement ce rêve n’a pas pu être complètement réalisé comme ils le pensaient, car selon We Got This Covered le classement de ‘Ghost Rider’ dans le MCU, Ce serait le PG-13, c’est-à-dire pour les adolescents et les adultes.

Cette décision serait prise parce que les dirigeants de Disney veulent un produit qui touche tous les publics et donc également rentable au box-office, tandis que Kevin Feige, président de Marvel Studios, se bat pour que le long métrage soit noté C.

Ce qui précède pourrait jeter le doute sur la question de savoir si des productions telles que “ Blade ” ou “ Deadpool ”, destinées à un public mature, atteindraient le MCU en tant qu’histoires de famille, ce qui pourrait éventuellement générer un conflit parmi les fans les plus exigeants de ces personnages. Il n’y a toujours rien de confirmé, nous devrons donc attendre d’autres mises à jour.