La filmographie de Makoto Shinkai reflète l’évolution constante d’une voix magnifiquement imparfaite.

Tout au long de sa carrière, les œuvres de Shinkai ont connu un grand succès auprès des fans et des spécialistes de l’animation japonaise. Son style visuel photoréaliste éblouissant, mêlant animation traditionnelle et animation informatique, lui a permis de se démarquer facilement du reste de ses contemporains au début du nouveau millénaire. Cependant, sa capacité de conteur était constamment remise en question. De toute évidence, son nom figurait sur la liste des cinéastes à surveiller de très près, mais peu d’entre eux auraient pu prédire le phénomène culturel qu’un de ses longs métrages représenterait à terme, à l’intérieur et à l’extérieur du pays du Soleil Levant.

Kimi no na Wa. nous présente Mitsuha Miyamizu, une lycéenne fatiguée de sa vie provinciale monotone, où les anciennes coutumes et traditions locales prévalent, alors elle a hâte de chercher son avenir loin de la campagne Itomori. Pendant ce temps à Tokyo, nous rencontrons Taki Tachibana, un jeune homme plongé dans la vie urbaine chaotique, qui peine à trouver un équilibre entre le lycée, son travail à temps partiel et son futur rêve d’étudier l’architecture. Tout change pour eux deux le jour où ils se réveillent dans une pièce qui n’est pas la leur, étant soudainement contraints de vivre la vie d’une personne totalement inconnue.

Ce qui commence comme une histoire d’amour classique, animée par l’ingénieuse ressource narrative d’un changement intermittent de corps entre nos protagonistes – où les actions menées par les deux ont un impact si important sur la vie de l’autre que leur désir mutuel devient inévitable. rencontre en personne – prend bientôt un tour dramatique la nuit une belle comète illumine le ciel nocturne.

votre nom. il est construit sur la base de tout ce que Makoto Shinkai avait créé auparavant. La séparation a été le thème le plus récurrent tout au long de l’œuvre, qu’il s’agisse de personnages séparés les uns des autres à cause du temps (Voix d’une étoile lointaine), de la distance (5 centimètres par seconde), de l’âge (Le jardin de la mots), une maladie (Au-delà des nuages, la terre promise) et même la mort (Des enfants qui cherchent des voix perdues). Et maintenant, la plupart de ces obstacles sont combinés en un seul film.

Le long métrage représente le point culminant de toutes ces caractéristiques narratives et stylistiques, de la cinématographie glorieuse qui nous offre des cartes postales inoubliables à deux extrêmes opposés d’un Japon, comme nous ne l’avons jamais vu auparavant; en passant par la veine musicale vibrante de la bande-son mémorable du groupe Radwimps; même un scénario chargé de ce désir mélancolique et débridé de renouer avec ceux que nous aimons le plus quel que soit le prix.

Son succès critique et commercial parle de lui-même. votre nom. il est devenu le film d’anime le plus rentable de l’histoire au monde et n’est que le deuxième film d’animation le plus rentable au Japon, derrière seulement Spirited Away (Hayao Miyazaki, 2001).

Avec de multiples récompenses récoltées à travers le monde, le film a finalement catapulté le nom de Makoto Shinkai aux côtés d’autres titans de l’industrie, ce qui lui a valu à l’époque le qualificatif du «nouveau Mizayaki». Un surnom que le réalisateur lui-même a qualifié de «surestimation excessive», en raison de la pression écrasante que cela impliquerait dans les futurs projets d’un artiste vraiment ambitieux, mais engagé dans un processus d’apprentissage constant.

Comme il continue de le démontrer dans son nouveau film Time With You (Tenki no Ko), l’héritage de Makoto Shinkai ne fait que commencer, et sa voix magnifiquement imparfaite promet toujours d’atteindre des niveaux encore plus élevés.

