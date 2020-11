Le film Batman v Superman: l’aube de la justice C’était le premier croisement au cinéma entre Batman et Superman, bien que nous les ayons vus ensemble dans les bandes dessinées pendant plusieurs décennies, ce n’est qu’en 2016 que nous les avons vus dans le même film, mais un film de 2007 semble avoir imaginé cela crossover beaucoup plus tôt que nous avons pu voir le Logo ‘Batman v Superman’ dans ‘I am Legend’, mais ce n’était pas une coïncidence, car il y avait déjà des plans pour un film de la confrontation entre les deux héros les plus populaires de DC.

Le film ‘Je suis une légende’ est sorti en 2007 et a joué Will Smith sous la direction de Francis Lawrence et le scénario de Akiva Goldsman basé sur le roman du même nom de l’écrivain Richard Matheson, où un possible remède contre le cancer devient la fin de la vie humaine en transformant les gens en zombie, un film qui a été très bien accueilli par la critique et le public mais, malgré la bonne collection, il n’y avait pas une suite comme tout le monde le pensait.

Fait intéressant, vous pouvez voir le Logo ‘Batman v Superman’ dans ‘I am Legend’ dans les rues de New York, quelque chose qui a attiré l’attention des fans à l’époque et a été relancé lorsque le crossover réalisé par Zack Snyder, mais ce logo a toute une histoire, car à cette époque, il était prévu de faire un film avec les deux héros.

En 2001, Warner a reçu un scénario écrit par Akiva Goldsman d’une confrontation entre Batman et Superman, dans cette histoire Bruce Wayne s’est marié Elizabeth Miller et décide de se retirer de son combat contre le crime, mais en lune de miel, Joker Cela s’est terminé avec la vie d’Elizabeth, raison pour laquelle Bruce revient prendre le manteau de Batman et chercherait à se venger, raison pour laquelle Superman essaierait d’éviter sa vague de violence.

Bien qu’il y ait eu un certain intérêt pour le film, mais il ne l’a pas fait, alors quand on pense aux films qui pourraient être dans les salles pendant les événements de ‘Je suis une légende’, le scénariste Akiva Goldsman s’est souvenu de son travail sur le crossover, il a donc proposé le logo, qui, curieusement, n’avait pas les autorisations pour l’utiliser.