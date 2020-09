Dans Star Wars: Revenge of the Sith, Palpatine utilise l’Ordre 66 pour purger les Jedi de la galaxie, mais pourquoi s’appelait-il ainsi?

L’inspiration pour le célèbre Ordre 66 utilisé dans Star Wars: Revenge of the Sith pour éliminer tous les Jedi de la galaxie pourrait être historique ou démoniaque. Présenté dans l’épisode III et plus récemment dans la série animée Disney +, Star Wars: The Clone Wars, l’ordre sombre du sénateur Palpatine, également connu sous le nom de «Clone Protocol 66», est un ordre qui s’active sur les clones pour poursuivre et exécuter les Jedi et mettre fin à leur présence dans la galaxie, mais que signifie, le cas échéant, ce nombre particulier? Bien qu’il ne semble pas y avoir de signification officielle derrière le nom du célèbre Order 66, il existe de nombreuses théories de fans proposant des raisons alternatives pour lesquelles le numéro 66 a été choisi pour la commande.

Lorsque les scientifiques de Kaminoan ont créé la Grande Armée de la République sur la planète Kamino, ils ont programmé tous les clones pour suivre 150 protocoles d’urgence, y compris l’Ordre 66. Dans Revenge of the Sith, l’Ordre 66 était l’ordre secret de Palpatine. , également connu sous le nom de Dark Sidious. (Ian McDiarmid), inclus dans la liste des protocoles et a proclamé que tous les Jedi étaient des traîtres à la République et devraient être exécutés. Très peu de Jedi ont réussi à survivre. Afin d’éviter toute déloyauté de la part des soldats clones, le comte Dooku ou Dark Tyranus (Christopher Lee) se faisant passer pour Sifo-Dyas, le maître Jedi qui a chargé les Kaminoans de cultiver les clones, d’incorporer une puce inhibitrice dans le cerveau. clones, les empêchant de désobéir au protocole. Bien qu’il existe de nombreuses théories sur la signification de l’Ordre 66, une théorie suggère que le nom a été inspiré par le décret 9066 de Franklin D. Roosevelt de la Seconde Guerre mondiale.

L’histoire vraie a souvent été considérée comme l’inspiration de nombreux aspects de l’univers Star Wars, et le nom de l’Ordre 66 est peut-être corrélé à un événement tout aussi cruel de la Seconde Guerre mondiale. Le décret Roosevelt 9066, signé en 1942, a donné au secrétaire à la Guerre la permission de désigner des zones aux États-Unis comme zones militaires, qui sont devenues des camps de concentration pour les Américains d’origine japonaise, allemande et italienne. Alors que l’Ordre 9066 de Roosevelt et l’Ordre 66 de Star Wars avaient des mandats différents, les deux ordres visaient à étiqueter des personnes innocentes comme des traîtres étant donné leur affiliation avec un groupe spécifique de personnes; étant donné les similitudes, le décret exécutif est susceptible de servir d’inspiration pour le nom.

Une autre théorie suggère que l’ordre 66 est indicatif du nombre 666, qui est connu comme une représentation du mal ou du diable dans le christianisme. L’association de 666 avec le diable trouve son origine dans le livre des révélations du Nouveau Testament de la Bible, qui dit: «Celui qui a l’intelligence, compte le nombre de la bête, parce que c’est le nombre d’un homme; Et son nombre est six cent soixante-six « . Bien que l’Ordre 66 soit un nombre de moins que le «nombre de la bête», il rappelle encore le concept du mal à de nombreuses personnes, car le christianisme est pratiqué partout dans le monde. Puisque les Clones étaient auparavant des alliés des Jedi, une théorie supplémentaire suggère également que l’Ordre 66 signifie en fait « FF » ou « Friendly Fire », puisque « F » est la sixième lettre de l’alphabet latin.

Alors que l’Ordre 66 pourrait être corrélé avec le christianisme, un événement de la Seconde Guerre mondiale, ou avec l’alphabet latin, ce qui est remarquable à propos de chacune de ces théories est le fait qu’elles n’ont d’importance que dans le monde réel et non dans le monde. Univers Star Wars. Dans le monde de Star Wars, il est fort probable que Palpatine ait sélectionné le numéro 66 au hasard, en particulier parce que l’ordre était censé être caché comme une aiguille dans une botte de foin. Si le nombre 66 avait une signification dans l’univers, en particulier pour les Sith, alors il est probable que les Jedi l’auraient découvert et arrêté le plan de Palpatine avant que cela ne se produise.

Alors que le nombre lui-même semble être aléatoire dans Star Wars: Episode III: Revenge of the Sith, la séquence des protocoles ne l’est pas. Selon le roman non canon de Karen Traviss, Star Wars Republic Commando: True Colors, Order 65, le protocole antérieur à l’Ordre 66, détaille en fait une contingence qui est exactement le contraire de l’Ordre 66, dans lequel l’armée clone est dans. Autorisé à détenir le chancelier (également connu sous le nom de Palpatine) s’il est jugé inapte à diriger. Puisque l’univers de Star Wars est équilibré par la nature dualiste du côté clair et sombre de la force, la liste des ordres de contingence se poursuit avec ce thème en ordonnant chronologiquement les deux protocoles qui pourraient mettre fin aux Sith ou aux Jedi côte à côte. autre.