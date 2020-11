Bien que ce soit l’un des films préférés de nombreux fans du réalisateur Tim Burton, il a été révélé que dans un premier scénario, le personnage titulaire de ‘Beetlejuice’ allait être très différent de ce que les fans ont fini par voir.

«Beetlejuice» a fait ses débuts sur grand écran en 1988. Ce film se concentre sur un couple qui vient de perdre la vie, Barbara (Geena Davis) et Adam Maitland (Alec Baldwin), piégés dans les limbes, se transforment en fantômes et décident de faire fuir une nouvelle famille qui vient d’arriver chez eux.

Pour ce faire, ils doivent se tourner vers Beetlejuice (Michael Keaton), qui parvient à effrayer la nouvelle famille et aide le couple à retrouver sa chute, mais pas avant de faire une drôle de blague de mauvais goût et de les tromper dans le processus.

Comme dans de nombreux films, les cinéastes derrière ‘Beetlejuice’ ont réalisé de nombreux scripts avant d’atteindre le dernier, et dans l’un des premiers scripts, ils ont révélé que le singulier étant diabolique, allait être très différent de ce que les fans savaient.

Dans la première vision du co-scénariste du film Michael McDowell, l’apparition de Beetlejuice était celle d’un petit homme du Moyen-Orient, une grande partie de son dialogue a été écrite dans une langue raciste. De plus, dans la vision de McDowell, le personnage a non seulement chassé les gens de la maison, mais aussi leur a pris la vie. Pour aggraver les choses, le personnage voulait faire des choses racées avec Lydia (Winona Ryder), qui ils auraient vraiment changé le classement du long métrage.

Heureusement, le co-écrivain Walter Skaaren a réécrit le personnage de Beetlejuice et a rendu ses apparitions plus légères et plus comiques que McDowell ne le pensait à l’origine. Fait intéressant, même si le film s’appelle ‘Beetlejuice’, La participation du personnage de Keaton commence 48 minutes après le début de la séquence et il ne dispose que de 18 minutes de temps d’écran. Se pourrait-il qu’ils n’aient pas eu autant de temps pour continuer à éditer le script et ont décidé de le couper?