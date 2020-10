Certains acteurs ont leurs années de gloire et plus tard leurs carrières s’estompent entre les rôles de soutien, les camées ou à plat, personne ne se souvient d’eux en étant catalogués. Cependant, d’autres prennent leur retraite dans leur moment le plus brillant ou même dans des rôles principaux, ce fut le cas avec Sean Connery et son dernier film.

La carrière de l’acteur au début du 21e siècle a été marquée par deux rôles qui lui ont manqué: l’architecte dans Matrix Reloaded et Matrix Revolutions et Gandalf dans Le Seigneur des anneaux, pour lequel il aurait gagné 450 millions de dollars, mais il n’a pas accepté pour ne comprends rien de ce qu’il a lu:

«J’ai lu le livre, j’ai lu le scénario, j’ai vu le film. Et je ne le comprends toujours pas. Ian McKellen, je pense, est merveilleux en elle »

C’est alors que l’acteur a accepté d’être Allan Quatermain dans The Extraordinary League. Et bien que le boom des films de super-héros en était encore à ses balbutiements, les efforts pour amener le travail d’Alan Moore sur grand écran étaient en place, mais cela ne suffisait pas.

Sean Connery a mentionné qu’il avait essayé de sauver le film et a montré que la relation avec le réalisateur Stephen Norrington, qui n’a rien réalisé depuis lors, n’était pas très fructueuse: Ils devraient l’enfermer pour folie. a déclaré l’acteur, qui a également été fortement impliqué dans le montage du film pour essayer de le sauver. Ce stress a été le déclencheur pour l’acteur de ne pas vouloir répéter une expérience aussi amère, réussissant ainsi à se retirer de l’industrie cinématographique.

Il y avait des approches d’Indiana Jones et du royaume du crâne de cristal pour apparaître dans le film de 2008 réalisé par Steven Spielberg, mais Sean Connery ne s’est vu offrir qu’un petit rôle.

“J’ai parlé à Steven Spielberg mais ça n’a pas marché.” (Via)

Entre 2006 et 2012, l’acteur est sorti modérément de sa retraite en prêtant sa voix au protagoniste du premier film d’animation d’Écosse, sa terre natale: Sir Billi. Dans l’une des rares interviews qu’ils ont faites à ce sujet en 2006, il a même souligné qu’il y a des années, Disney l’avait approché pour prêter la voix à un personnage de ses films mais qu’il avait décliné l’offre en lui offrant un salaire inférieur à celui d’un film d’action en direct. , notant que les gains allaient être égaux ou supérieurs avec un film d’animation.

Mais dans le cas de Sir Billi, c’était naturellement différent compte tenu de l’existence nulle d’une industrie du film d’animation écossaise.

mort sean connery super-héros



Sergio López Aguirre Stanley Kubrick a dit un jour “Pour avoir une vision plus large, non seulement voir de bons films, mais aussi des mauvais” évidemment je l’ai écouté dans le second et c’est très drôle.