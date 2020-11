L’univers cinématographique Marvel est l’une des plus grandes franchises, mais il y a un gros problème que peu à peu on a essayé de corriger, de donner une plus grande importance pour les femmes, car le premier film principal féminin est venu un peu plus de 10 ans après la création du MCU avec ‘Capitaine Marvel’ et avec ‘Black Widow’ ce sera le deuxième, mais apparemment le même Kevin Feige prend des mesures à ce sujet, car selon un informateur, il y aura plus de femmes Avengers pour le prochain épisode.

Même s’il y a des femmes importantes au sein du MCU, elles ont reçu un rôle de soutien en tant que Sorcière écarlate, Guêpe ou Gamora, mais il semble que peu à peu des progrès aient été réalisés dans l’introduction de personnages plus féminins comme l’arrivée de Kate Bishop, She-Hulk et Mme Marvel à travers les séries pour la plateforme Disney + qui sont prévues.

Selon les propos de l’informateur Daniel Richtman, il y aura plus de femmes Avengers, puisque Kevin Feige veut que pour ‘Avengers 5’, il y ait plus de personnages féminins par rapport aux tranches précédentes, en plus de Letitia Wright a donné certaines indications que ‘Une force’ cela pourrait être une réalité dans un avenir pas trop lointain.

Bien qu’il reste encore longtemps à savoir sur un cinquième tranche de ‘Avengers’, mais l’arrivée de femmes plus puissantes pourrait être une bonne indication qu’il est beaucoup plus équilibré entre les hommes et les femmes, ainsi qu’une partie de la communauté LGBT, qui sera présentée dans le film ‘Éternels’ pour la première à la fin de 2021.