Tout semble indiquer que la deuxième édition du Mexico Prague International Film Festival (un concours qui se concentre sur la diffusion du cinéma mexicain dans la ville de Prague), prévue du 11 au 15 septembre, fera partie du groupe limité d’événements cinématographiques qui se tiendront en personne cette année. La situation peut bien sûr changer, mais le nombre d’infections en Europe centrale devrait rester aussi réservé dans les semaines à venir qu’il l’a été. Le co-fondateur du festival, Patricio Ibargüengoitia, fait également confiance à ces prévisions, qui a accepté de discuter avec nous: «honnêtement, les chiffres de Covid en République tchèque et à Prague en particulier sont parmi les plus bas depuis le début de cette crise. Il me semble qu’ici, cela n’a même pas été qualifié de pandémie ».

Bien qu’il soit de l’autre côté de l’écran (le rendez-vous est virtuel), la bonne humeur d’Ibargüengoitia semble inépuisable. Et pas seulement cela: il fait partie de ceux qui sont infectés. Compte tenu de cela, il est inévitable de se demander si son célèbre et défunt oncle Jorge, auteur de Los relámpagos de Agosto, entre autres grands titres, serait capable de telles démonstrations d’optimisme. Cependant, l’enthousiasme d’Ibargüengoitia est perçu honnêtement, surtout quand il entreprend la tâche d’expliquer les origines du Festival international du film de Mexico à Prague: «Notre intention est d’amener la culture mexicaine en République tchèque. Laissez-moi vous expliquer: je vis à Prague depuis quinze ans et je suis restaurateur. Cette année, nous ouvrirons le sixième établissement et j’avoue que nous avons bien fait dans ce domaine. Cependant, J’ai toujours pensé qu’une entreprise ne peut pas exister correctement dans un autre pays si elle ne promeut pas sa culture. La culture doit passer avant le produit ».

Damián Alcazar au Festival international du film de Mexico à Prague en 2019.

C’est en effet dans cette intention que, depuis 2009, Ibargüengoitia a organisé La Calle Mexicana, qui consiste à fermer une avenue de la capitale tchèque pendant douze heures dans le but d’offrir aux participants divers échantillons de la richesse culturelle nationale, qui sont de l’offre gastronomique au commissariat d’expositions ou à la présentation de danses folkloriques. «La Calle Mexicana est l’antécédent direct du MPIFF», affirme-t-il, «chaque année quelque trente mille personnes y viennent et, bien que nous en soyons très satisfaits, j’ai senti que nous pourrions élargir encore les possibilités de montrer ce qui se fait en Mexique. Créer une série de films me semblait la meilleure option, alors un jour, j’ai pris le téléphone et j’ai appelé l’acteur Damián Alcázar (également co-directeur du festival) pour lui parler de l’idée. « Excellent, allons-y, vous avez mon soutien », m’a-t-il dit plus tard, et c’est ainsi que nous avons monté la première édition l’année dernière. » En ce qui concerne la relation avec le protagoniste de The Mongol Conspiracy, Ibargüengoitia avoue qu’elle remonte à au moins une décennie: «Damián (Alcázar) admirait mon oncle et, comme vous le savez, il a joué dans l’adaptation cinématographique d’un roman de son , Deux crimes. Le fait est que nous nous sommes rencontrés à Prague lors du tournage des Chroniques de Narnia: Prince Caspian et nous sommes devenus amis. Depuis, nous sommes restés en contact ».

Pour cette occasion, le festival a été divisé en deux sections. Le premier consiste en un échantillon de onze longs métrages (quatre fictions et sept documentaires) qui ont déjà été sur le panneau d’affichage mexicain ou ont déjà été présentés dans d’autres festivals, tandis que le second est composé de quatre documentaires qui ont été choisis par appel public et qui seront soumis à la concurrence. «Nous avons eu la chance d’obtenir des films comme Chicuarotes, Las chicas bien ou le documentaire Tempestad, qui, je pense personnellement, attirera beaucoup d’attention du public local, sans parler de Polvo, de José María Yaspik, avec lequel nous clôturerons le festival », admet-il,« mais il y a aussi cette autre partie du concours que nous pensons très importante et qui, nous l’espérons, se développera à l’avenir, avec plus de jeunes d’Amérique latine qui étudient le cinéma ou ont étudié le cinéma et qui souhaitent présenter leur film. En outre, l’idée est qu’il existe des activités telles que des ateliers, des conférences et d’autres activités qui permettent un échange entre de jeunes cinéastes latino-américains et tchèques. Cette année et à cause du coronavirus, tout est devenu plus compliqué, mais nous avons quand même pu organiser une séance de questions-réponses avec Antonio Riestra, qui était directeur de la photographie pour Last Knights. Il est important de dire que nous sommes également en pourparlers avec l’école de cinéma de Prague, qui jouit d’un grand prestige, pour tenter d’obtenir des bourses d’études pour les lauréats des futures éditions du MPIFF ».

Malgré le scénario défavorable que le Covid a apporté avec lui et qui, entre autres, rendra impossible la visite de nombreux invités (y compris l’Alcazar lui-même), Ibargüengoitia estime qu’au moins trois mille personnes assisteront aux projections de films mexicains à Prague, Les mêmes qui seront faites dans les anciennes salles qui montrent habituellement des films d’art: «cela nous aide, bien sûr, que les chiffres de Coronavirus ici soient faibles par rapport à d’autres endroits, mais en plus de cela, je dois dire que Les Tchèques, en particulier les jeunes, souhaitent en savoir plus sur le Mexique et le cinéma mexicainSans parler du grand nombre de hispanophones qu’une ville multiculturelle comme Prague possède. Je pense donc que malgré les adversités actuelles, nous allons bien faire, et que l’année prochaine nous pourrons fêter une troisième édition en plus ».

Pour en savoir plus sur le festival et consulter son programme complet, le lien est le suivant: www.mpiff.org

Carlos Jesús González Carlos Jesús (alias Chuy) est un écrivain et journaliste indépendant. Depuis 2006, il vit à Berlin, d’où il collabore pour différents médias. Ses passions sont sa famille, la bière, l’écriture d’histoires et le cinéma des années soixante-dix.