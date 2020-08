Suite à l’énorme succès de The Curse of Hill House, Netflix a finalement publié les premières images de The Curse of Bly Manor, la deuxième saison en cours.

Netflix et Mike Flanagan ont officiellement présenté la deuxième saison de la série d’anthologies qui a commencé avec The Curse of Hill House, l’une des meilleures fictions de 2018. Le créateur de la série a donné à Vanity Fair les premiers détails et images de ‘The Curse of Bly Manor ‘, qui arrivera sur la plate-forme de streaming à l’automne.

Dans ce nouvel épisode de la série, Flanagan déménage dans une autre maison hantée pour adapter « Another Turn of the Screw » de Henry James, bien qu’il prenne également des éléments d’autres œuvres de l’auteur du XIXe siècle telles que « The Legend of Certain Ancient Clothes » ou « The Jolly Coin’. Alors que « The Curse of Hill House » parlait du traumatisme et de la perte d’une famille, « The Curse of Bly Manor » racontera une histoire d’amour. Eh bien, trois: «Il y a trois histoires d’amour qui battent au cœur de cette saison. Ils ont tous une touche très sombre. Et en fin de compte, il est très difficile de différencier la tragédie de la romance. Ce sentiment de désir romantique pour quelqu’un qui comptait beaucoup pour nous, mais qui est parti, est en fait le cœur de toute histoire de fantômes. «

VPlusieurs membres de la distribution reviennent pour jouer différents personnages dans cette nouvelle histoire, The Curse of Bly Manor.. Victoria Pedretti, qui a joué le rôle de Nell, la petite sœur décédée au début de la saison précédente, revient dans cette histoire d’une nounou américaine qui s’occupe de deux enfants dans un manoir britannique dans les années 80. Henry Thomas revient également, Kate Siegel et Oliver Jackson-Cohen, qui joue le méchant dans cette histoire. Parmi les nouveaux noms, on retrouve T’Nia Miller (l’un des protagonistes des magnifiques ‘Years and Years’), Tahirah Sharif, Amelia Eve, Rahul Kohli et les deux enfants, Benjamin Evan Ainsworth et Amelie Bea Smith.