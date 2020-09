La suite de The Haunting of Hill House de Netflix arrive en octobre avec The Haunting of Bly Manor, et la première bande-annonce est en ligne. Netflix a publié le premier teaser de la deuxième saison de leur anthologie de la maison hantée créée par Mike Flanagan, et il révèle une date de sortie le 9 octobre.

Vous pouvez voir le teaser ci-dessous, qui offre quelques indices sur ce à quoi s’attendre de la mise à jour des années 1980 au classique de l’histoire des fantômes d’Henry James Le tour de la vis. Nous avons un aperçu de quelques fantômes et poupées effrayants, un coup d’œil sur le lac qui est très pertinent dans l’histoire originale (et ses nombreuses adaptations cinématographiques), et certains des éléments qui seront incorporés à partir d’autres histoires de fantômes de James.

Le nouvel opus met en vedette certains des membres de la distribution de Hill House, notamment Henry Thomas, Victoria Pedretti, Kate Siegel et Oliver Jackson-Cohen. Les nouveaux venus dans la franchise sont Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ainsworth, Rahul Kohi, Amelia Eve, T’Nia Miller et Tahirah Sharif. Il est décrit comme suit: