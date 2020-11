C’est officiel! Le projet animé de l’adaptation des light novels Sword Art Online: Progressive, écrit par Reki Kawahara, sera un film qui aura le titre SWord Art en ligne Progressive le film: Aria d’une nuit sans étoiles (Gekijō-ban Sword Art Online: Progressive Hoshi Naki Yoru no Aria) et devrait sortir en 2021.

Aniplex a partagé la première bande-annonce et l’affiche officielle du projet. Étant donné que la chaîne YouTube officielle du producteur et distributeur japonais est bloquée pour notre région, nous vous laissons la première avance du compte Twitter officiel de l’anime.

Il a été confirmé que l’étude Photos A-1 (responsable de tous les projets d’anime SAO à ce jour) sera en charge de l’animation, maintenant sous la direction de Ayako kawano (réalisateur de l’épisode de Your Lie en avril, Aikatsu! et Love Live! Sunshine !!). Kento Toya (Sword Art Online: Alicization – War of Underworld) est en charge de la conception des personnages; Yasuyuki Kai (animateur clé de Sword Art Online: Ordinal Scale) sera le directeur de l’action et le légendaire Yuki Kajiura (Sword Art Online; Puella Magi Madoka Magica) reviendra pour composer la bande originale. Yoshitsugu Matsuoka et Haruka Tomatsu reviendront également prêter leur voix à Kirito et Asuna, respectivement.

Affiche officielle progressive Sword Art Online

le film: Aria d’une nuit sans étoiles

Sword Art Online: Progressive est essentiellement un récit étage par étage du premier arc de la franchise: Aincraid. L’histoire nous ramène à l’année 2022 avec le lancement de Sword Art Online, le premier jeu vidéo de rôle virtuel en ligne massivement multijoueur (VRMMORPG), où les joueurs peuvent vivre une expérience d’immersion totale dans un monde médiéval fantastique, contrôlant leurs avatars juste avec leur esprit à travers l’affaire NerveGear. Mais un événement inattendu se produit. Pendant les premières heures, Akihiko Kayaba, le créateur de SAO, semble les informer que le seul moyen de sortir du jeu vidéo est de terminer les 100 niveaux d’Aincrad, le château flottant où se déroule l’histoire. Cependant, si votre avatar meurt dans le jeu, vous mourrez également dans le monde réel.

A partir du titre du film – Aria of a Starless Night – on peut deviner que le projet adaptera le premier arc des romans. Voici le synopsis officiel du premier volume de Sword Art Online: Progressive:

«Il n’y a aucun moyen de gagner ce match. La seule différence est quand et où vous mourez… »Un mois s’est écoulé depuis le début du« Jeu de la mort »d’Akihiko Kayaba, et le nombre de morts continue d’augmenter. Deux mille joueurs sont déjà morts. Kirito et Asuna sont deux personnes très différentes et souhaitent tous deux se battre seuls. Cependant, ils sont amenés à affronter ensemble les défis internes et externes. Étant donné que tout le monde virtuel dans lequel ils vivent a été créé comme un piège mortel, les joueurs survivants de Sword Art Online commencent à désespérer et le désespoir les rend dangereux pour des joueurs solitaires comme Kirito et Asuna. Lorsqu’il est clair que la solitude équivaut au suicide, les deux peuvent-ils surmonter leurs différences pour trouver la force de croire l’un en l’autre et, ce faisant, survivre?

Quelle est l’origine de SAO: Progressive? Lorsque Reki Kawahara a écrit SAO pour la première fois à l’automne 2001, il cherchait à participer au concours de romans légers Dengeki Game Shōsetsu Taishō de ASCII Media Works. Malgré ses efforts pour réduire toute l’histoire d’Aincrad à un seul volume, le nouvel auteur a fini par dépasser la limite de pages, pour laquelle il a décidé de publier cette version condensée et de continuer son histoire, à partir de ce point de l’intrigue, comme un nouveau web . En 2008, Kawahara remporterait le Grand Prix dans cette même compétition, mais avec son célèbre Accel World. Ce contrat a suscité l’intérêt de Kadokawa Shōten pour d’autres de ses œuvres et c’est ainsi que SAO a été publié, donnant lieu à un phénomène international avec trois saisons d’anime, le film Sword Art Online: Ordinal Scale (2017), adaptations manga, retombées et une poignée de jeux vidéo de Bandai Namco.

Mais Kawahara a toujours été mécontent de l’exécution du premier arc de la saga et a décidé d’étendre de manière appropriée l’histoire d’Aincrad avec Sword Art Online: Progressive en 2012; La même année, la première saison de l’anime a frappé la télévision japonaise. Bien que l’adaptation de A-1 Pictures ait réussi à incorporer certains concepts progressifs dans le récit, la série a dû travailler principalement avec les deux premiers volumes de la saga principale de light novel et c’est la raison pour laquelle Aincrad Arc de l’anime Malgré son concept attrayant et son potentiel, il n’a réussi à couvrir que 14 épisodes.

Avec un stylo plus mature, l’histoire de Progressive a reçu un grand succès parmi les fans et les détracteurs de la franchise pour avoir développé les concepts intrigants d’être immergé dans le “Game of Death”, ainsi que pour explorer avec une plus grande humanité la psyché de son personnages, principalement en changeant le point de vue d’Asuna. C’est le Sword Art Online que nous aurions dû apprécier depuis le début. Une lettre d’amour pour ceux qui ont suivi les aventures de Kirito et Asuna depuis le début, et en même temps, un travail qui répare bon nombre des lacunes de l’histoire originale. Pour ceux qui ne sont pas initiés à la franchise, cela pourrait être le moyen idéal d’entrer dans le monde de SAO. Jusqu’à présent, seuls six volumes de SAO Progressive ont été publiés.

Vous pouvez regarder les trois saisons de Sword Art Online sur Netflix, Crunchyroll et bientôt sur Funimation.

