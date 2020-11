Après avoir joué Din Djarin dans le célèbre serait ‘The Mandalorian’, l’acteur se lance dans un nouveau projet de science-fiction, mais cette fois sous les ordres de Netflix, cependant, il continuera dans la même ligne d’action familiale et la première image de Pedro Pascal a déjà été révélée dans “ We Can Be Heroes ”.

‘We Can Be Heroes’ est la nouvelle production du géant du streaming qui sera dirigé par le talentueux réalisateur, Robert Rodríguez, qu’il mettra de côté son style violent particulier qu’il a imprimé dans ‘Machete’ et ‘Sin City’, pour revenir à l’environnement familial, de sorte que la production gérera un style similaire à celui de ‘Spy Kids’ et ‘The Adventures of Sharkboy and Lava Girl ‘,

L’intrigue de “ We Can Be Heroes ” tournera autour d’un groupe de super-héros qui se disent héroïques et qui sont responsables de prendre soin de la terre, cependant, lorsqu’ils sont kidnappés par des extraterrestres, leurs enfants devront unir leurs forces pour les sauver, cependant, certains d’entre eux n’ont pas encore découvert leur pouvoir.

Pedro Pascal jouera Marcus Moreno, un héros qui est sur le point de prendre sa retraite lorsque les extraterrestres attaquent, sa fille Missy devra donc rassembler les autres enfants des super-héros pour sauver ses parents, le problème est que Missy ne sait toujours pas quel pouvoir elle a, ce qui pourrait mettre la mission en péril.

Ainsi, les premières photos de la production révèle à quoi ressemblera Pedro Pascal dans “ We Can Be Heroes ” et cela nous donne aussi un premier regard sur la jeune équipe de super-héros qui aura pour mission de sauver la terre et leurs parents et il faut dire qu’il semble bien que nous assistions à un nouvel épisode de «Spy Kids».

Voici à quoi cela ressemblera Pedro Pascal dans ‘We Can Be Heroes’ et apparemment, Robert Rodríguez est heureux de travailler avec lui, comme il l’a révélé dans une interview avec EW. «J’ai toujours voulu travailler avec Pedro. Marcus peut être un dur à cuire s’il en a besoin. Il enlève ses lunettes et a l’air légitime », a déclaré le réalisateur.