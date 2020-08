Partager

Disney a dévoilé aujourd’hui la première image officielle de son prochain film d’animation Stripe and the Last Dragon

Raya et le dernier dragon, le prochain long métrage des Walt Disney Animation Studios. Le film est réalisé par Don Hall (Big Hero 6), lauréat d’un Oscar®, et Carlos López Estrada (Blindspotting). Il sortira en salles aux États-Unis le 12 mars 2021.

Le film s’inspire des cultures et des peuples d’Asie du Sud-Est. Pendant la production du film, les cinéastes ont travaillé en étroite collaboration avec le Raya Southeast Asia Story Trust, composé de conseillers experts de cette région.

Synopsis:

Il y a longtemps, dans le royaume fantastique de Kumandra, les humains et les dragons coexistaient en harmonie. Mais lorsque des monstres sinistres connus sous le nom de Druun ont menacé le territoire, les dragons se sont sacrifiés pour sauver l’humanité. Maintenant, 500 ans plus tard, ces mêmes monstres sont revenus et Raya, une guerrière solitaire, devra trouver le dernier dragon pour mettre fin au Druun pour toujours. Cependant, tout au long de son aventure épique, il comprendra qu’il faut plus que la magie d’un dragon pour sauver le monde, il aura aussi besoin de confiance.

Les réalisateurs de RAYA ET LE DERNIER DRAGON de Walt Disney Studios sont Don Hall et Carlos López Estrada, ses co-directeurs Paul Briggs et John Ripa, ses producteurs Osnat Shurer et Peter Del Vecho, et il présente les voix de Kelly Marie Tran dans le rôle de Raya et Awkwafina. comme Sisu.

