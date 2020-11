Nous allons avec les versions que nous aurons disponibles sur Netflix tout au long du mois de novembre. Parmi les premières de films à souligner ‘Bob l’éponge: un héros à la rescousse‘, nouvelles aventures de SpongeBob et Patrick cette fois pour tenter de sauver Gary. Réalisé par Tim Hill, le film arrive le 5 novembre. En ce qui concerne la série, la quatrième saison du célèbre «The Crown» arrivera entre autres.

Voici les premières de films, séries et documentaires qui arriveront sur Netflix le mois prochain:

5 novembre: ‘Outlander’, S4 (série)



5 novembre: ‘Opération Joyeux Noël‘(film



5 novembre: ‘Bob l’éponge: un héros à la rescousse‘(film)



5 novembre: ‘Brooklin Nine-Nine’, S6 (série)



10 novembre: ‘Dash et Lily’, S1 (série)



13 novembre: ‘Midas’s Favorites’ (mini-série)



15 novembre: ‘The Crown’, S4 (série)



17 novembre: ‘We Are The Champions’ (documentaire)



19 novembre: ‘(Re) changement de princesse‘(film)



20 novembre: ‘Noël Xtraterrestre‘(film)



24 novembre: ‘Hillbilly, une éléga rurale‘(film)



22 novembre: ‘Dolly Parton: Noël sur la place‘(film)



23 novembre: ‘Shawn Mendes: In Wonder’ (documentaire)



25 novembre: ‘Chroniques de Noël 2‘(film)



25 novembre: “ L’escroc arnaqué ”, S2 (série)



26 novembre: ‘Aquaman‘(film)



27 novembre: ‘Sugar Rush Christmas’, S2 (série)