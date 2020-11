L’histoire se répète des mois plus tard. Il semble que nous n’ayons rien appris de tout ce que nous avons vécu / souffert, des dizaines de milliers de victimes qui ont été et sont encore. Nous subissons à nouveau des restrictions dures mais nécessaires, d’être pratiquement confinés et tout cela … pourquoi? À cause de l’inutilité manifeste de ceux qui nous envoient et de l’irresponsabilité du nombre d’idiots (pour ne pas les appeler autre chose) qui ont cru que tout cela était une blague ou un jeu et que les règles et les règlements étaient passés par la même doublure. restrictions.

Et comme cela arrive à tout type d’entreprise, le cinéma en subit à nouveau les conséquences avec des annulations de premières, des retards … et qu’il a été pleinement démontré que les cinémas sont sûrs à 100% puisqu’ils n’ont pas été produits. pas de contagion depuis leur ouverture mais peu importe, la culture continue de compter moins que rien. Et un exemple de cela est le vol de la plupart des premières prévues pour aujourd’hui, dont seules celles que l’on peut voir dans la liste ci-dessous restent.

‘Adam’

Genre: Drame

Directeur: Maryam Touzani

Guin: Maryam Touzani

Interprétation: Lubna Azabal, Nisrine Erradi, Douae Belkhaouda, Aziz Hattab, Hasnaa Tamtaoui

Résumé: Dans la médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d’une fillette de huit ans, tient une modeste pâtisserie marocaine traditionnelle. Son quotidien est interrompu un jour par l’arrivée de Samia, une jeune femme enceinte qui frappe à sa porte à la recherche d’un travail et d’un toit pour dormir. La fille accepte le nouveau venu dès le premier moment, mais sa mère ne veut pas emmener un étranger chez elle. Abla n’a aucune idée de la façon dont cette rencontre fortuite du destin peut changer leur vie.

‘Le palais idéal’

Genre: Biographie, Drame, Histoire

Directeur: Nils Tavernier

Guin: Laurent Bertoni, Fanny Desmares, Nils Tavernier

Interprétation: Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Florence Thomassin, Bernard Le Coq, Natacha Lindinger, Zelie Rixhon, Eric Savin, Louka Petit Taborelli, Aurlien Wiik

Terrain: France, fin du 19e siècle. Joseph Ferdinand Cheval (Jacques Gamblin) est un facteur qui sillonne tous les jours les villages de la Drme. Un jour, il rencontre la femme de sa vie, Philomena (Laetitia Casta) et de leur union naît Alice, qu’il aime plus que quiconque. Pour elle, Cheval se fixe un objectif: construire un palais incroyable de ses propres mains. Malgré les difficultés, Cheval n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à la construction d’une œuvre extraordinaire qui a attiré l’attention d’artistes tels qu’Andr Breton ou Pablo Picasso et qui est toujours célèbre en France aujourd’hui.

‘Unique’

Genre: Drame

Directeur: Carlo Sironi

Guin: Antonio Manca, Giulia Moriggi, Carlo Sironi

Interprétation: Barbara Ronchi, Claudio Segaluscio, Sandra Drzymalska, Vitaliano Trevisan, Bruno Buzzi, Marco Felli

Résumé: Ermanno est un garçon qui passe ses journées entre les machines à sous et les petits vols. Lena vient de Pologne en Italie pour vendre la fille qu’elle porte afin de commencer une nouvelle vie. Ermanno doit prétendre être le père de la fille pour permettre à son oncle et à sa femme, qui ne peuvent pas avoir d’enfants, d’obtenir la garde par l’adoption entre parents. En attendant que la fille vienne au monde, un lien inattendu se crée entre les deux jeunes hommes.

‘Essaim’

Genre: Comédie

Réalisateur: Mireia Gabilondo

Guin: Kepa Errasti

Interprétation: Leire Ruiz, Getari Etxegarai, Aitziber Garmendia, Itziar Atienza, Naiara Arnedo, Sara Czar

Résumé: Un groupe d’amis d’enfance se rend dans une maison rurale pour célébrer l’enterrement de vie de jeune fille de l’un d’eux. Mais les années ne passent pas en vain et bien qu’ils sentent un lien très fort entre eux, rien n’est ce que c’était. Ou peut-être que oui. Qu’a priori ça allait être un week-end fou, deviens fou un peu plus si possible. Du linge sale, des choses qui n’ont jamais été dites, des aveux, de l’alcool, de la drogue et un essaim. On dit que dans le règne animal, les abeilles sont les êtres qui communiquent le mieux. Et apparemment, ils communiquent … en dansant.

«Olea … Plus fort!

Genre: Documentaire

Réalisateur: Pablo Malo

Guin: Pablo Malo

Interprétation: Concha Velasco, Jos Sacristn, Ana Beln, Joan Manuel Serrat, Vctor Manuel, Mara Barranco, Jos Luis Garci, Imanol Arias, Arturo Fernndez, Diego Galn, Imanol Uribe, Jorge Sanz, Jos Frade, Maribel Martin, ngel Pardo, Mximo Valverde, Fernando Guilln Cuervo, Manuel Morn

Résumé: «Olea … plus fort!» nous rapproche du travail devant la caméra de l’une des personnalités les plus importantes de la cinématographie espagnole, à la fois à travers son parcours de plus de cinq décennies avec sa vision personnelle de la vie sociale et politique de toutes ces années, ainsi que la variété thématique qu’il a abordé dans ses productions et où il a pu imprimer dans la vingtaine de longs métrages réalisés ou les œuvres pour TVE, son personnage, ses obsessions et sa personnalité, sa manière et sa manière de voir la vie et de comprendre le cinéma.

‘La vie à venir’

Genre: Drame

Directeur: Edoardo Ponti

Guin: Ugo Chiti, Romain Gary, Fabio Natale, Edoardo Ponti

Interprétation: Sophia Loren, Ibrahima Gueye, Renato Carpentieri, Babak Karimi, Abril Zamora, Massimiliano Rossi, Francesco Cassano

Résumé: Sur la côte italienne, Madame Rosa (Loren), une survivante de l’Holocauste avec une crèche, accueille Momo, le garçon de 12 ans qui l’avait récemment volée. Les deux solitaires deviennent des protecteurs l’un de l’autre, s’ancrant dans une famille non conventionnelle.