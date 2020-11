Les choses restent les mêmes, nous allons donc passer directement à commenter un peu les premières les plus importantes d’aujourd’hui, vendredi 13.

En tant que nouveauté la plus remarquable, ou du moins celle qui atteindra plus de cinémas, nous avons ‘En aucune façon(Alfa Pictures), une comédie espagnole dans laquelle quatre couples sur le point de se séparer décident de suivre une thérapie de couple dans les Caraïbes afin de sauver leur relation.

Pour sa part, de l’Allemagne vient ‘L’année où nous avons arrêté de jouer(A Contracorriente Films), une adaptation cinématographique de ‘When Hitler Stole the Pink Rabbit’, l’un des romans les plus lus par les jeunes du monde entier qui raconte comment en 1933 l’arrivée d’Hitler au pouvoir change radicalement la vie d’Anna et sa famille. Mais quand un jour son père disparaîtra, la jeune fille sera forcée de quitter son pays et de laisser derrière elle beaucoup de choses chères, comme son lapin rose en peluche … et son enfance aussi.

Enfin, nous parlerons également de ‘Pour sama‘(Surtsey Films), un documentaire qui a été nominé à la dernière édition des Oscars et qui raconte l’histoire de la vie de Waad Al-Kateab tout au long de cinq années de guerre à Alep, en Syrie.

‘L’année de la découverte’

Genre: Documentaire

Directeur: Luis Lpez Carrasco

Guin: Luis Lpez Carrasco, Ral Liarte

Distribution:

Résumé: Des voisins, des jeunes et des chômeurs discutent dans un bar entre cigarettes, petit-déjeuner et collations. Ils se souviennent de rêves inhabituels, partagent leurs préoccupations professionnelles et projettent des projets futurs. Le bar est situé dans la ville de Carthagène, dans le sud-est du pays. Au fur et à mesure que la journée avance, on entend de plus en plus les troubles de la crise industrielle de 1992. Cette année-là, les Jeux Olympiques de Barcelone et l’Exposition Universelle de Séville se sont tenus en Espagne, liés à la célébration du V Centenaire de la Découverte. d’Amérique. Le pays se présente à la communauté internationale comme un pays développé, moderne et dynamique. Pendant que tu …

«Tu connais Toms?

Genre: Comédie, Drame

Réalisateur: Mara Torres

Guin: Mara Torres, Enrique Vzquez

Interprétation: Hoze Melndez, Leonardo Ortizgris, Marcela Guirado, Alan Estrada, Pamela Almanza, Mara Evoli, Martha Claudia Moreno, Juan Pablo Medina, rsula Pruneda, Eligio Melndez, Carolina Molva

Résumé: Leo promet à sa petite amie Fer qu’il sera plus responsable et propose de prendre soin de son frère Toms pendant qu’elle subit une intervention chirurgicale. Mais Leo et son ami Chris rompent la promesse et décident d’emmener Toms au mariage d’un célèbre producteur où ils joueront avec ses choristes excentriques et, surtout, découvriront à quel point Toms est spécial.

‘L’année où nous avons arrêté de jouer’

Genre: Drame, Famille

Réalisateur: Caroline Link

Guin: Anna Brggemann, Caroline Link

Interprétation: Riva Krymalowski, Marinus Hohmann, Carla Juri, Oliver Masucci, Justus von Dohnnyi, Ursula Werner, Rahel Hubacher, Peter Bantli, Hannah Kampichler, Meisser Noah, Held Alina, Risch Flurin Alexander, Knight Emma, ​​Anne Bennent, Luisa-Cline Gaffron , Marie Goyette, Chammas Viktoria, Palumbo Julia Laura, Andr Szymanski, Anne Schfer, Schomerus Luca Alene, Rafael Koussouris, Benjamin Sadler

Résumé: 1933. L’arrivée d’Hitler au pouvoir change radicalement la vie d’Anna et de sa famille. Elle a neuf ans quand tout commence, trop occupée avec ses affaires pour faire attention à ce qui se passe à Berlin. Mais lorsqu’un jour son père disparaît, elle est obligée de déraciner toute son existence. Dans sa fuite de l’horreur nazie, il doit quitter son pays et laisser derrière lui de nombreuses choses précieuses, comme son lapin rose en peluche. Son enfance restera également avec lui.

‘Pour Sama’

Genre: Documentaire

Réalisateur: Waad Al-Kateab, Edward Watts

Guin: Waad Al-Kateab, Edward Watts

Interprétation: Waad Al-Kateab, Hamza Al-Khateab, Sama Al-Khateab

Résumé: Une lettre d’amour d’une jeune mère à sa fille, le film raconte l’histoire de la vie de Waad Al-Kateab pendant cinq ans de guerre à Alep, en Syrie. Pendant ces cinq années, elle tombe amoureuse, se marie et donne naissance à Sama, tandis qu’un conflit catastrophique surgit autour d’elle. Sa caméra capte d’incroyables histoires de perte, de rire et de survie alors que Waad décide de fuir ou non la ville pour protéger la vie de sa fille, quand partir signifie abandonner le combat pour la liberté pour lequel il a déjà tant sacrifié.

‘Les Fixies contre les Crabots’

Genre: Animation

Réalisateur: Vasiko Bedoshvili, Ivan Pshonkin, Oleg Uzhinov

Guin: Eugeniy Antropov, Georgy Vasilyev

Mettant en vedette: Barbara Bisor, Larisa Brokhman, Prokhor Chekhovskoy, Anastasia Dyatlova, Yaroslav Efremenko, Nonna Grishaeva, Petr Ivashchenko, Inna Korolyova, Dmitriy Nazarov, Alexander Novikov, Lilja Shajhitdinova, Artyom Skgradosgrado Vesgrado, Divesgrado Vesgrado Stanislav Yevsin

Résumé: Rebeca, la petite amie du professeur Eugenio à l’université, a découvert qu’Eugenio avait remporté le Grand Prix de l’Université en impression 3D, grâce à quelques petits assistants secrets, les Fixies, qui gèrent l’imprimante de l’intérieur. Pour cette raison, il menace de révéler au monde l’existence de ces êtres minuscules. Mais, avant de révéler le secret, Erica défie Eugenio pour que le monde sache enfin qui est vraiment le meilleur inventeur. Pour ce faire, elle permet à Eugenio d’aider ses petits amis, puisqu’elle a le soutien des Crabots, des crabes robotiques miniatures plus rapides et plus forts que les Fixies et qu’elle a elle-même créés. …

«La llorona»

Genre: Drame, Horreur, Thriller

Réalisateur: Jayro Bustamante

Scénario: Jayro Bustamante, Lisandro Sanchez

Interprétation: Mara Mercedes Coroy, Sabrina De La Hoz, Julio Diaz, Juan Pablo Olyslager, Ayla-Elea Hurtado, Mara Teln, Margarita Knefic

Résumé: Avec les mots si llors, te tuer qui résonnent dans leurs oreilles, Alma et ses enfants sont tués dans le conflit armé au Guatemala. Trente ans plus tard, une affaire pénale est ouverte contre Enrique, un général à la retraite qui a supervisé le génocide. Mais le procès est déclaré nul et il est acquitté, et l’esprit de La Llorona est libéré pour parcourir le monde comme une âme perdue parmi les vivants. La nuit, Enrique commence à l’entendre pleurer. Sa femme et son fils pensent qu’il souffre d’épisodes de démence liés à la maladie d’Alzheimer. Ils ne soupçonnent pas que leur nouvelle gouvernante, Alma, est là pour infliger la vengeance qui a échoué au procès.

‘Des mots pour la fin du monde’

Genre: Documentaire

Directeur: Manuel Menchn

Guin: Manuel Menchn

Interprétation: Jos Sacristn, Marin lvarez, Antonio de la Torre, Vctor Clavijo, Andrs Gertrudix

Argument: A la naissance de la Seconde République, Miguel de Unamuno est considéré comme l’une des pierres fondatrices du nouveau régime. Il lui est même proposé de présider la République. À peine 5 ans plus tard, le 31 décembre 1936, Unamuno mourrait dans sa propre maison pour être enterré à peine 24 heures plus tard, le 1er janvier 1937, avec les honneurs falangistes. «Je vous écris cette lettre de chez moi, où je suis emprisonné déguisé depuis des jours. Ils me tiennent en otage, je ne sais pas quoi ni pourquoi. Mais s’ils doivent m’assassiner, comme les autres, ce sera ici, dans ma maison. ” Miguel de Unamuno. 11 décembre 1936. L’Espagne est en guerre et Salamanque est le centre de l’activité Presse et Propagande de la …

«Ni de coa»

Genre: Comédie

Directeur: Fernando Aylln

Guin: Fernando Aylln

Interprétation: Nathalie Sesea, Goyo Jimnez, JJ Vaquero, Jordi Snchez, Ricardo Quevedo, Carolina Noriega, Max Marieges, Kikn Fernndez, Norma Nivia, Moi Camacho, Nadia Torrijos

Résumé: Quatre couples sur le point de se séparer décident de suivre une thérapie de couple dans les Caraïbes afin de sauver leur relation. Là, ils rencontreront des gourous de l’amour dont les méthodes peu orthodoxes vont bouleverser leur monde, leur faisant vivre une aventure inoubliable.

‘Reste loin de moi!’

Genre: Comédie

Directeur: Norberto Ramos del Val

Guin: Manu Riquelme, Norberto Ramos del Val, Ivn Reguera

Interprétation: Eduardo Ferrs, Rosala Mira, Emilio Buale, Rubn Hernndez

Résumé: Dans la tête de Juan, un écrivain au chômage, cela semblait être une bonne idée: travailler comme gardien à l’hôtel Balneario de Ario, la même ancienne zone minière où il met en scène son roman, son best-seller historique de rêve avec lequel il fait enfin ses débuts. Mais soudain, le monde s’arrête, la pandémie apparaît, toute l’Espagne entre en quarantaine et ce qui allait être un simple travail de quinze jours devient la fermeture de la nouvelle normalité.