Les choses restent les mêmes, nous allons donc passer directement à commenter un peu les premières les plus importantes d’aujourd’hui, vendredi 20.

Comme nouveauté des plus remarquables, et avant son arrivée sur Netflix, nous avons ‘Mank‘(Tripictures), le nouveau film tant attendu d’un David Fincher et l’un des principaux prétendants à la prochaine édition des Oscars. Avec Gary Oldman, Tom Burke, Amanda Seyfried, Tuppence Middleton, Lily Collins, Tom Pelphrey, Arliss Howard, Sam Troughton, Ferdinand Kingsley, Joseph Cross, Jamie McShane, Toby Leonard Moore, Monika Gossmann et Charles Dance, le film, tourné en En noir et blanc et écrit par le père du cinéaste (maintenant décédé), il raconte comment Hollywood des années 1930 a vu le critique social cinglant et scénariste alcoolique Herman J.Mankiewicz alors qu’il luttait pour terminer le scénario de ‘Citizen Kane’ à Orson Welles.

Pour sa part, coïncidant avec son 30e anniversaire, il est réédité ‘Défi total(39 Steps Films), le classique de la science-fiction dans lequel Arnold Schwarzenegger joue Douglas Quaid, un homme qui mène une vie apparemment paisible, hanté par un cauchemar qui le transporte sur Mars chaque nuit. Il décide alors de se tourner vers le laboratoire Recall, une entreprise virtuelle de vacances qui lui offre l’opportunité de matérialiser son rêve grâce à un hallucinogène puissant.

Enfin, nous parlerons également de ‘De Gaulle(A Contracorriente Films), un film biographique qui raconte comment, en mai 1940, la France a fait face au désastre militaire de l’invasion allemande. Alors que Ptain est prêt à se rendre et à négocier avec Hitler, le général de Gaulle est déterminé à poursuivre le combat. Cet objectif mettra en danger la vie de nombreuses familles françaises, dont De Gaulle lui-même.

‘Mank’

Genre: Drame

Directeur: David Fincher

Guin: Jack Fincher

Interprétation: Gary Oldman, Tom Burke, Amanda Seyfried, Tuppence Middleton, Lily Collins, Tom Pelphrey, Arliss Howard, Sam Troughton, Ferdinand Kingsley dans le rôle d’Irving Thalberg, Joseph Cross, Jamie Mcshane, Toby Leonard Moore, Monika Gossmann, Charles Dance

Résumé: “ Mank ” raconte comment Hollywood des années 1930 considérait le critique social cinglant et scénariste alcoolique Herman J.Mankiewicz alors qu’il luttait pour terminer le scénario de “ Citizen Kane ” pour Orson Welles.

«De Gaulle»

Genre: Biographie, Drame, Histoire

Directeur: Gabriel Le Bomin

Guin: Gabriel Le Bomin, Valrie Ranson-Enguiale

Interprétation: Lambert Wilson, Isabelle Carr, Olivier Gourmet, Catherine Mouchet, Pierre Hancisse, Sophie Quinton, Gilles Cohen, Laurent Stocker, Alain Lenglet, Philippine Leroy-Beaulieu, Tim Hudson, Nicolas Vaude, Philippe Laudenbach, Clmence Hittin, Flix Back, Lucie Rouxel, Marilou Aussilloux, Victor Belmondo, Stanislas Hittin, Amicie Hittin

Résumé: En mai 1940, la France fait face au désastre militaire de l’invasion allemande. Alors que Ptain est prêt à se rendre et à négocier avec Hitler, le général de Gaulle est déterminé à poursuivre le combat. Cet objectif mettra en danger la vie de nombreuses familles françaises, dont De Gaulle lui-même. Sa femme et ses trois enfants sont contraints de fuir l’avancée allemande.

«Ondina»

Genre: Drame, Romance

Réalisateur: Christian Petzold

Guin: Christian Petzold

Interprétation: Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree, Jacob Matschenz

Résumé: Ondina est historienne et donne des conférences sur le développement urbain de Berlin. Mais quand son amant la quitte, le mythe antique s’empare d’elle. Il ne reste plus qu’à tuer l’homme qui l’a trahie et à retourner dans les eaux.

‘Rock’n’Roll Eddie’

Genre: Action, Aventure, Comédie

Réalisateur: Tomasz Szafranski

Guin: Tomasz Szafranski

Mettant en vedette: Kamila Bujalska, Alicja Dabrowska, Weronika Kaczmarczyk, Szymon Radzimierski, Maciej Makowski, Janusz Andrzejewski, Aleksandra Dargiewicz, Izabela Dabrowska, Arleta Godziszewska, Andrzej Grabowski, Janusziotzarzarzarowski, Lazisolyskrizarowski Mikazisziszewska, Andrzej Grabowski Pikrowski, Lazio Lukasz Matecki, Jan Owczarzak, Katarzyna Siergiej, Justyna Skalska, Waldemar Szczepaniak, Witold Szulc, Lukasz Wjcik, Mariusz Zaniewski, Karol Smaczny, Jakub Kamienski, Wojciech Kraszewski

Résumé: Franek et Izka découvrent qu’il n’est pas nécessaire d’être un super-héros pour vivre une super aventure. En installant un mystérieux gramophone, ils amènent accidentellement Eddie, le RockNRoller, échappé du pays d’Oblivio à la dimension terrestre. De cette façon, ils attireront la colère des chasseurs de têtes, qui tenteront de capturer le fugitif par tous les moyens. Et «par tous les moyens» signifie qu’ils n’hésiteront pas à «désintégrer» quiconque croise leur chemin. Franek et Izka sauveront-ils Eddie? Survivre à leur amitié, malgré les problèmes qui les attendent sur la route?

‘Un conte de trois sœurs’

Genre: Drame

Réalisateur: Emin Alper

Guin: Emin Alper

Interprétation: Cemre Ebuzziya, Ece Yksel, Helin Kandemir, Kayhan Aikgz, Mfit Kayacan, Kubilay Tuner

Résumé: Années 80. Reyhan, Nurhan et Havva sont trois sœurs qui vivent avec leur père dans un village reculé d’Anatolie centrale. Les uns après les autres, ils sont envoyés en ville pour travailler comme femmes de chambre dans des familles adoptives aisées, dans l’espoir de leur offrir une vie meilleure, mais quelque temps plus tard, tous les trois sont forcés de rentrer en raison de circonstances imprévues. Pour la première fois depuis plusieurs années, les trois sœurs sont de retour ensemble dans leur village natal, où elles affrontent de nouveaux environnements, des relations et des confrontations inattendues. Et où ils ne peuvent combattre le manque de liberté de leur environnement que grâce à une union pas toujours facile mais profondément émouvante et humaine.

‘La reine des lézards’

Genre: Fantaisie

Réalisateur: Juan Gonzlez, Nando Martnez

Guin: Juan Gonzlez, Nando Martnez

Interprétation: Bruna Cus, Javier Botet, Margot Snchez, Miki Esparb, Roger Coma, Ivan Labanda, Al Sarcoli

Résumé: Berta (Bruna Cus) est une mère célibataire, jeune et déterminée. Il vit un amour d’été avec Javi (Javier Botet), un homme particulier qui passe par sa vie et celle de Margot, sa fille. Chaque été, l’amour a une fin et c’est aujourd’hui, du moins c’est comme ça qu’il devrait être. Tout va mal quand le navire qui devait récupérer Javi n’apparaît pas. Berta fait maintenant face à ce qu’elle craint le plus, une relation qui a semé un germe en elle.

‘Hil Kanpaiak (Carillon à mort)’

Genre: Drame, Thriller

Réalisateur: Imanol Rayo

Guin: Joanes Urkixo

Interprétation: Itziar Ituo, Eneko Sagardoy, Yon Gonzlez, Asier Hernndez, Iigo Aranburu, Josean Bengoetxea, Itsaso Arana, Dorleta Urretabizkaia, Kandido Uranga, Andrs Gertrudix, Patricia Lpez Arnaiz

Argument: Des ossements humains apparaissent chez le propriétaire de Garizmendi et les propriétaires, Fermn et Karmen, appellent leur fils Nstor, qui décide d’avertir la police. Mais, lorsque les agents arrivent, les os ont disparu. Ensuite, les cloches de l’ermitage voisin sonnent. Ce signe de mauvais augure annonce l’arrivée d’événements tragiques et rouvre d’anciennes blessures dans la famille et les proches, notamment la mort d’Aitor, le frère jumeau de Nstor. Maintenant, comme à l’époque, Karmen attribue tout à son beau-frère Estanis et essaie de convaincre Nstor qu’ils seront les prochains et doivent faire quelque chose.

‘Cher Werner (marche sur le cinéma)’

Genre: Documentaire

Réalisateur: Pablo Maqueda

Scénario: Pablo Maqueda

Distribution:

Résumé: En 1974, Werner Herzog a marché de Munich à Paris, un acte de foi pour empêcher la mort de son mentor Lotte Eisner. En 2020, un jeune cinéaste marche sur les traces de Herzog dans un acte d’amour pour l’un des meilleurs cinéastes de notre temps.

‘Le mystère du flamant rose’

Genre: Documentaire

Directeur: Javier Polo Ganda

Guin: Javier Polo Ganda, Sixto Xavier Garca

Interprétation: John Waters, Eduardo Casanova, Allee Willis, Rigo Pex

Résumé: «Le mystère du flamant rose» est un documentaire dans lequel le personnage excentrique Rigo Pex se lance dans un voyage insolite pour tenter de dévoiler les clés qui soutiennent la figure kitsch par excellence: le flamant rose. Dans son effort hilarant pour en savoir plus sur ce phénomène socioculturel, le protagoniste recueille les théories et les interprétations d’une série de personnages fous jusqu’à ce qu’il expérimente la puissante influence de ces oiseaux sur le monde qui nous entoure.

‘Tuer Pinochet’

Genre: Thriller, Drame

Réalisateur: Juan Ignacio Sabatini

Scénario: Enrique Videla, Pablo Paredes, Juan Ignacio Sabatini

Interprétation: Daniela Ramrez, Cristin Carvajal, Juan Martn Gravina, Gabriel Caas, Gastn Salgado

Résumé: 1986. Le Chili a vécu pendant 15 ans sous la dictature de Pinochet. Ramiro et Tamara planifient avec leurs camarades d’armes – la plupart inexpérimentés – une incroyable tentative d’assassinat contre le tyran.

‘Anatomie d’un dandy’

Genre: Documentaire

Réalisateur: Charlie Arnaiz, Alberto Ortega

Guin: cicatrice Garca Blesa, Emilio Gonzlez, lvaro Gimnez Sarmiento

Interprétation: Francisco Umbral, Mara Espaa Surez, Ral del Pozo, Juan Cruz, Manuel Jabois, Pedro J. Ramrez, ngel Antonio Herrera, Antonio Lucas, David Gistau, Victoria Vera, Ramoncn

Argument: Francisco Umbral a dit qu’il savait seulement écrire des mémoires. Cependant, derrière le personnage créé par lui-même se cachait une vie pleine d’inconnues qui restait sans réponse après sa mort en 2007. Les plus de 10 000 articles et près de 200 romans écrits, qui prenaient toujours comme référence ses propres expériences personnelles, ne autre que la promotion du mythe et de l’énigme du dandy.