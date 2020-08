Six mois après la production de‘La malédiction de Bly Manor’, le cinéaste Mike Flanagan et Intrepid Pictures ont publié une première affiche et des premières images pour la deuxième saison de la célèbre série d’anthologies de Netflix, «The Curse of Hill House». Avec une sortie annoncée pour l’automne 2020, l’affiche et les images dirigées par Victoria Pedretti et Oliver Jackson-Cohen sont disponibles ci-dessous.

La nouvelle saison est inspirée du roman d’horreur gothique psychologique de Henry James, «Another Turn of the Screw». Situé dans les années 80, en Angleterre. Suite au décès tragique d’une fille au pair, Henry Wingrave (Henry Thomas) engage une jeune enseignante américaine (Victoria Pedretti) pour s’occuper de ses neveux orphelins (Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ainsworth). Il devra déménager au manoir Bly, où les petits vivent avec le cuisinier Owen (Rahul Kohli), le jardinier Jamie (Amelia Eve) et la gouvernante, Mme Grose (T’Nia Miller).

Mais dans ce manoir, tout n’est pas ce qu’il semble et plusieurs siècles de sombres secrets attendent d’être découverts dans ce récit effrayant de romance gothique … À Bly, mourir ne signifie pas disparaître. Flanagan a en outre révélé que la saison s’était en fait adaptée à une douzaine d’histoires d’horreur emblématiques de James, en plus du « Another Turn of the Screw » susmentionné.

Le casting comprend les ex de Hill House Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas et Catherine Parker, rejoints par T’Nia Miller, Rahul Kohli, Amelia Eve, Kate Siegel, Tahirah Sharif, Amelie Bea Smith et Benjamin Evan. Ainsworth.

La série est écrite, dirigée et produite par Flanagan, avec le partenaire de production Trevor Macy en tant que producteur exécutif aux côtés de Darryl Frank et Justin Falvey d’Amblin Television.