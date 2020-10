The Mandalorian, la série la plus réussie sur Disney Plus, est de retour et son arrivée a été entendue parmi les premières réactions des critiques et des fans. Les réseaux sociaux ont été remplis de commentaires et de débats qui démontrent pourquoi la série inspirée de l’univers Star Wars est l’un des audiovisuels télévisuels incontournables du moment.

Le mandalorien et “Baby Yoda” (nom officiel “The Child”) sont de retour et avec eux viendront une variété de nouveaux personnages que nous rencontrerons semaine après semaine, au fur et à mesure de la sortie des épisodes. Pendant ce temps, le premier d’entre eux a déjà gagné les faveurs de critiques spécialisés. C’est ce qu’ils ont dit jusqu’à présent.

Liz Shannon Mille de Collider:

“À long terme, l’aspect le plus excitant de la première de la saison 2 se résume à ceci: le Mandalorien a vraiment défendu son existence en mettant en évidence à quoi ressemble la vie sur la bordure extérieure.”

Alex Maidy de JoBlo’s Movie Network:

«Malgré ce que je voulais que cet épisode soit, il est clair que les valeurs de production de cette série continuent de rivaliser avec tout le reste à la télévision en ce moment. Cela montre également que Jon Favreau respecte vraiment la mythologie de Star Wars, canon ou non. ”

Ed Power de Daily Telegraph (Royaume-Uni):

“Le Mandalorien est maintenant confirmé comme étant la série que nous recherchions.”

Brian Tallerico de la playlist:

“De sa chorégraphie de combat serrée dans le prologue à sa dernière confrontation massive, The Marshal fait incroyablement bien, en termes d’un grand blockbuster d’action.”

Chris Hewitt d’Empire:

“Plus dur à cuire et plus dense que ce à quoi vous vous attendez d’un produit Star Wars, mais heureusement, aussi beaucoup de plaisir, en particulier pour ceux qui veulent passer à autre chose avec l’histoire plus grande et les mystères en jeu.”

En revanche, les premières réactions des fans et du grand public montrent également que The Mandalorian s’est depuis longtemps assuré une place parmi les séries les plus applaudies de notre temps.

“Merci Jon Favreau”

“Alors tu as gâté le Mandalorien”

“Moi qui regarde ce dernier plan du neuvième épisode de The Mandalorian”

“Le tout pendant le dernier coup du nouvel épisode de The Mandalorian”

“Moi à 4 heures du matin tout au long du nouvel épisode de The Mandalorian”

«Le premier épisode de la deuxième saison de The Mandalorian est un excellent exemple de ce qui fait que la série fonctionne si bien. Pour les fans de Star Wars, cela brise toutes les marques et références, mais cela ne déraille jamais et permet au cœur de la série de mourir. Incroyable retour et une saison passionnante en route.

Le premier épisode de #TheMandalorian Saison 2 est un excellent exemple de ce qui fait que la série fonctionne si bien. Pour les fans de Star Wars, il frappe tous les rythmes, les œufs de Pâques, les références, mais rien qui ne dépasse les limites et fait dérailler le spectacle pour les non-mordus. Incroyable première. Belle saison à venir. pic.twitter.com/dSogO9krtf – Jeff ManDLowerian (@JeffDLowe) 30 octobre 2020

«En tant que membre du club officiel de Star Wars en 1980, j’ai lu tous les numéros de la newsletter Bantha Tracks. Donc, le lot de Banthas lors de la première de la saison m’a fait sentir que j’avais à nouveau 10 ans. Star Work Jon Favreau C’est définitivement la voie! “

La deuxième saison de The Mandalorian s’ouvre aujourd’hui dans tous les territoires disposant de Disney Plus. Il se composera de huit épisodes qui seront publiés un par un le vendredi. Heureusement, nous, Mexicains, n’aurons pas à attendre aussi longtemps que la plateforme de streaming Mickey Mouse arrivera au Mexique le 17 novembre.

D’ailleurs, le 15 novembre, vous pourrez profiter des deux premiers épisodes de The Mandalorian via FOX Channel, dans le cadre d’un événement spécial qui célèbre l’arrivée de Disney Plus au Mexique. Apprenez-en plus ici.

