L’American Black Film Festival (ABFF) a débuté le vendredi 21 août avec une soirée de courts métrages dans le cadre du programme de courts métrages de HBO. Cette compétition a inclus d’anciens lauréats comme Ryan Coogler et Steven Caple Jr. Les films de cette année étaient tous uniques et variés dans le style et la narration. Après la diffusion de chaque film, il y a eu une interview avec les cinéastes qui a été organisée par Bevy Smith pour donner un aperçu supplémentaire du processus et de la signification des courts métrages.

Voici un bref aperçu des finalistes des HBO Short Film Awards:

Black Boy Joy

Black Boy Joy dirigé par Martina Lee est une exploration de trois générations différentes d’hommes noirs vivant sous un même toit. Will Catlett offre une performance fascinante en tant que Miles, un père en deuil qui vient de perdre sa femme et tente maintenant d’être là pour son fils, Selim, qui est sur le spectre. Le grand-père, Otis, vient d’une façon de penser de la vieille école, donc son point de vue sur la façon d’élever Selim diffère de celui de Miles.

Le film explique comment les générations plus âgées ont vu et traité l’autisme et la masculinité. Otis joué par Montae Russell, pense que Miles est trop doux avec Selim, joué par Evan Alex. Il remet en question la stigmatisation de la communauté des hommes noirs lorsqu’il s’agit de montrer de l’affection à votre fils. Miles n’a pas peur d’aimer son fils à voix haute et permet à Selim d’être ce que Selim veut être.

Martina fait un excellent travail de ne pas villaniser Otis. Beaucoup de nos grands-parents viennent d’une époque différente et même si ce n’est pas une excuse, c’est juste une question de compréhension. La scène la plus touchante du film arrive à la fin une fois que Miles a enfin laissé échapper toute sa douleur causée par la perte de sa femme et que son père le tient. C’est peut-être la première fois qu’un moment comme celui-ci se produit entre eux et c’est beau à voir.

Black Boy Joy est dirigé par Martina Lee, écrit par Michelle Lee, et produit par Nasir Kenneth Ferebee, Jhanvi Motla, et Elizabeth Franco. Il étoiles Will Catlett, Evan Alex et Montae Russell.

Un livre de contes se terminant

Une fois le film ouvert, il vous saisit et ne vous lâche pas tant qu’il n’a pas été terminé.

Lanre Olabisi tisse ensemble un tour à sensations fortes sur un homme noir tuant accidentellement un flic en légitime défense qui conduit à des témoins par effraction et à tenter de le faire chanter lui et sa petite amie. La prémisse est unique et offre quelque chose de nouveau. Après l’ouverture initiale, je me suis retrouvé un peu confus, mais une fois que les points commencent à connecter, tout vous ramène.

Le film va à l’encontre des stéréotypes. Rotimi PauJe joue Wale qui est un grand homme à la peau sombre mais qui n’est pas ce que les médias ont tendance à le décrire. Ce n’est pas le gars le plus dur et ça va. Carra Patterson qui joue sa copine livre une mauvaise performance de cul.

Un livre de contes se terminant est réalisé, écrit et produit par Lanre Olabisi également produit par Ross Vedder, Sourire Tiffany. Il étoiles Carra Patterson, Rotimi Paul, Toni Ann DeNoble et Sawandi Wilson.

Le chiffre

Le chiffre touche à l’homophobie dans la communauté noire et plus spécifiquement dans la communauté rap. Notre protagoniste est Khalil, joué par Nigel Cox, et c’est un rappeur de combat qui est secrètement gay. Il a peur de la vérité car il connaît parfaitement les réactions qui en découleraient au sein du battle rap.

Wes Akwuobi a écrit une histoire captivante sur un jeune homme forcé de cacher une partie de lui-même par peur de ne pas être accepté. Le rap est une grande partie de la culture noire mais il n’accepte pas les homosexuels et il ne l’a jamais vraiment fait. Depuis sa conception, le rap game a utilisé des insultes gay comme paroles et le fait encore jusqu’à ce jour.

Letia Solomon a un style et une voix uniques qui se prêtent à cette histoire. Les scènes de battle rap semblaient réelles et authentiques. Le lien entre Khalil et son petit ami Marc, joué par Juan Gil, était rafraîchissant de voir une relation gay qui n’était pas sexualisée ou sans amour. Tout était honnête.

Le chiffre est dirigé par Letia Solomon et écrit par Wes Akwuobi. Il étoiles Nigel Cox, Kerrice Brooks, Juan Gil, O’Shay Neal, Nelcie Souffrant, Alexander Robinsonet Michael Devon.

Dolapo est bien

Dolapo est bien est un court métrage d’actualité sur une jeune fille noire venant accepter ses cheveux et son nom. Doyin Ajiboye joue Dolapo qui commence l’histoire avec ses cheveux naturels mais après une interview Daisy, jouée par l’un des écrivains Joan Iyiola, elle commence à se conformer aux normes de beauté de la société. Elle commence à porter une perruque et change de nom.

L’Amérique blanche imite toujours les femmes noires mais ne les accepte jamais. Ils aiment les Kardashians mais évitent Serena Williams. Les lieux de travail critiquent et critiquent les cheveux noirs allant même jusqu’à interdire certains cheveux naturels noirs. À la fin de ce film, Dolapo embrasse son nom et sa beauté.

Dolapo est bien est dirigé par Ethosheia Hylton et écrit par Joan Iyiola. Il étoiles Doyin Ajiboye, Katie Friedli Walton, Joan Iyiola, Pamela Nomvete, Joseph Mydell, Gina Mckee, Luke Gasper, et Thamilvani Umaipalan.

Un film de rodéo

Darius Dawson a écrit et réalisé ce conte sur Averill, un taureau noir qui est à un moment de sa vie où il ne sait plus s’il veut être un taureau. Son frère aîné fait pression sur lui pour qu’il continue, mais son cœur ne semble plus y être. Pour aggraver les choses, Averill couche avec la femme de son frère.

J’adore nous voir comme des noirs dans le genre que nous ne dominons pas normalement. Voir une histoire sur un cavalier de taureau noir était rafraîchissant. La performance de Jermelle Simon porte le film. Il y a de vraies couches dans ce qu’il fait avec son personnage qui me rend excité de voir où sa carrière le mène.

Un film de rodéo est dirigé et écrit par Darius Dawson. Il étoiles Jermelle Simon, Phrederic Semaj, et Charlee Earle.