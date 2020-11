Quentin Tarantino semble avoir une imagination qui ne s’arrête pas et c’est pour cette raison qu’il envisage maintenant d’entrer pleinement dans le monde littéraire avec deux livres qui seront écrits par lui-même. Le premier d’entre eux sera la version romancée de son film Once Upon a Time… in Hollywood, qui promet deux choses: réaffirmer un genre littéraire à son avis sous-évalué et donner une toute nouvelle tournure à l’histoire vue sur grand écran.

Tarantino et HarperCollins Publishers ont conclu un accord qui comprend la publication de deux futurs livres. Le premier à venir sera la romanisation de son dernier film, qui racontera essentiellement la même histoire que nous avons vue dans les films avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Les aventures d’un acteur hollywoodien qui s’apprête à vivre le déclin de sa carrière et de son double, ami et fidèle compagnon, à travers les scènes californiennes des années soixante.

“Dans les années 1970, les romans de films ont été les premiers livres pour adultes que j’ai lus en grandissant”, a déclaré Tarantino dans un communiqué. «Et à ce jour, j’ai une grande affection pour le genre, donc en tant que fan de nouveautés cinématographiques, je suis fier d’annoncer« Il était une fois… à Hollywood »comme ma contribution à ce sous-genre littéraire qui est souvent marginalisé et malgré cela aimé. Je suis également ravi d’explorer davantage mes personnages et leur monde dans un effort littéraire qui peut (espérons-le) correspondre à son homologue cinématographique. “

En plus d’essayer d’imiter un genre littéraire, HarperCollins elle-même a également promis que le roman présenterait des différences par rapport au film, ce qui rendra l’expérience de lecture unique avec une «tournure fraîche, ludique et choquante du film».

La version littéraire de Once Upon a Time … in Hollywood arrivera probablement dans les librairies en juin prochain de l’année suivante.

Pendant ce temps, le deuxième effort d’écriture de Tarantino sera un livre non-fiction appelé Cinema Speculation qui rassemblera des écrits très personnels, à travers des critiques, des essais, des réflexions et des analyses approfondies du cinéaste renommé, sur le cinéma des années 1970. Certainement quelque chose que tout fan du réalisateur aimerait lire et avoir dans sa collection.

Pour ce livre, il n’y a toujours pas de date exacte, et il est probable que son écriture n’a même pas commencé. Bien que la maison d’édition ait assuré dans sa propre déclaration que les projets d’écriture de Tarantino et son souci de réaliser un livre datent du travail de ses premiers scénarios de film, il est donc probable que certains écrits et essais portent dans le tiroir sauvé pendant un certain temps.

«Voir avec quelle compétence [Tarantino] donne vie à ses personnages sur la page et à quel point le lecteur étonne constamment, même celui qui connaît le film par cœur, est de voir un maître conteur essayer une nouvelle forme et la faire sienne », a déclaré Noah Eaker, vice-président et PDG de Éditeurs HarperCollins.

Quentin Tarantino peut publier les suites suivantes de ses films sous forme de livre, ou il peut maintenant se consacrer pleinement à l’écriture sur le noble art du cinéma. Ce que nous ne doutons pas, c’est que ses œuvres valent le détour.

