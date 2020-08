Bien que nous sachions que la pandémie de coronavirus (COVID-19) a mis une poignée de productions cinématographiques et télévisuelles en pause indéfinie, la réalité est que Marvel Studios a déjà un chemin bien tracé concernant ce qui se passera dans son univers à l’avenir. Pour cette raison, nous avons dressé une liste de projets (à différents stades de développement) dont nous pourrons profiter dans les années à venir à la fois sur grand écran et sur petit écran et via le service de streaming Disney Plus.

D’autre part, nous donnons également un espace aux premières que Sony Pictures prépare autour de Spider-Man et d’autres personnages. Il convient de noter que ces bandes promettent des connexions directes avec le MCU.

Black Widow (5 novembre 2020)

Dans un monde sans pandémie, Black Widow aurait déjà fait sa première sur grand écran. Cependant, le premier film solo de Natasha Romanoff a déménagé sa première au 5 novembre 2020. L’intrigue contient plusieurs mystères, promet des scènes post-crédit et il est également prévu que Black Widow deviendra une franchise indépendante, dont le courrier passera entre les mains de par Florence Pugh.

The Falcon and the Winter Soldier (pas de date de sortie)

La première série Marvel à faire ses débuts sur Disney + a également dû faire face au COVID-19, mais ce n’était pas suffisant car elle a cessé de tourner entre mars et avril en République tchèque. Sa première sur la plateforme était prévue ce mois d’août 2020; cependant, il n’a pas de nouvelle date sur le calendrier.

WandaVision (décembre 2020)

La série mettant en vedette Elizabeth Olsen et Paul Bettany peaufinait ses derniers détails dans la salle de post-production. Sa première est toujours prévue pour décembre 2020 sur Disney +, bien qu’elle puisse passer à 2021 si Marvel suit une séquence et veut d’abord sortir The Falcon and the Winter Soldier. Le Hollywood Reporter prévoyait que la série Scarlet Witch déménagerait au printemps 2021, mais rien n’a été officiellement confirmé. Bien sûr, le mutant promet de nombreux voyages temporaires.

Les éternels (10 février 2021)

Une autre des «victimes» de la pandémie était le film The Eternals. Réalisé par Chloé Zhao et avec un casting multi-stars composé de Kit Harington, Kumail Nanjiani, Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, entre autres, le film promet de nous raconter les origines de ce nouveau groupe de super-héros, qui doit affronter les redoutables Deviants. Un synopsis officiel suggère que ces nouveaux héros se connecteront avec les événements de Avengers: Endgame.

Loki (printemps 2021)

La série mettant en vedette Tom Hiddleston, et qui va également directement à Disney +, prévoit sa première pour le printemps 2021. Parmi les derniers reportages, on sait que le personnage rusé et malveillant subira une transformation au niveau du personnage et que l’histoire aura des connotations scientifiques fiction.

Morbius (18 mars 2021)

Le film avec Jared Leto arrivera au premier trimestre 2021. Bien que sa première était prévue pour cette année, plusieurs détails ont déjà été révélés à ce sujet et nous promettent une poignée de connexions avec le MCU, principalement avec Spider-Man (Tom Holland) .

Shang-Chi et la légende des dix anneaux (7 mai 2021)

Avec Simu Liu, le film du héros expert en arts martiaux avait commencé le tournage en février 2020. Cependant, la pandémie a interrompu ses plans, nous le verrons donc à l’écran jusqu’au 7 mai 2021.

Venom Let There Be Carnage (24 juin 2021)

La deuxième partie de Venom fera également ses débuts en 2021. Le film est réalisé par Andy Serkis et le rôle antagoniste est tombé entre les mains de Woody Harrelson dans le rôle de Carnage. Il est à noter que Tom Hardy a laissé des indications d’un éventuel croisement avec Spider-Man de Tom Holland.

Spider-Man 3 (17 décembre 2021)

La suite attendue de Spider-Man: loin de chez soi promet de nombreuses surprises après l’issue fatidique qui a révélé l’identité secrète du héros arachnide. Tom Holland tourne actuellement Uncharted, mais à la fin du projet, il remettra le costume de super-héros pour arriver en salles à temps à la fin de 2021.

Et si … (2021)

La série animée Marvel, qui fera partie du catalogue Disney +, a également une première prévue pour 2021. Ses épisodes promettent d’explorer comment certains événements du succès de l’univers cinématographique Marvel pourraient être modifiés. Que diriez-vous de Spider-Man « usurpant » l’identité du docteur Strange? La distribution vocale comprend des acteurs que nous connaissons déjà tels que Hayley Atwell (Peggy Carter), Sebastian Stan (Winter Soldier), Josh Brolin (Thanos), Mark Ruffalo (Hulk), Tom Hiddleston (Loki), Samuel L.Jackson (Nick Fury). ), Chris Hemsworth (Thor), Chadwick Boseman (Panthère noire), Michael B.Jordan (Killmonger), Karen Gillan (Nebula), Jeremy Renner (Hawkeye), Paul Rudd (Ant-Man), Michael Douglas (Hank Pym), Sean Gunn (Kraglin), Dominic Cooper (Howard Stark), Taika Waititi (Korg), Djimon Hounsou (Korath), Jeff Goldblum (Grandmaster) Michael Rooker (Yondu) et Natalie Portman (Jane Foster) et Robert Downey Jr. (Iron Man) ).

Faucon (2021)

Disney + prépare également une série basée sur le personnage de l’acteur Jeremy Renner. Il n’a pas encore de date de sortie officielle, mais nous savons que ce sera l’introduction de Kate Bishop, et l’actrice et chanteuse Hailee Steinfeld a apparemment été en pourparlers pour la jouer.

Thor Love and Thunder (11 février 2022)

Le dieu du tonnerre prépare de nouvelles aventures, promettant le retour de Natalie Portman en tant que version féminine de Thor et l’incorporation de Christian Bale comme l’un des méchants.

Docteur Strange dans le multivers de la folie (25 mars 2022)

Doctor Strange sera également de retour dans une suite et sera également accompagné de la sorcière écarlate et dont l’histoire semble avoir des liens avec WandaVision. On a beaucoup parlé de ce film, car il promet l’introduction de The Fantastic 4 ou des X-Men. De plus, Sam Raimi a pris le contrôle de gestion.

Black Panther 2 (6 mai 2022)

À propos de la deuxième tranche du roi de Wakanda, il y a peu de détails, mais Ryan Coogler répétera son rôle de réalisateur.

Captain Marvel 2 (8 juillet 2022)

Après son rôle principal dans Captain Marvel (2019) et Endgame (2019) Brie Larson promet de revenir avec une suite à son personnage avec la direction de Nia DaCosta.

Mme Marvel (2022)

Alors que nous connaissons déjà Carol Danvers, Disney + prépare une autre histoire qui abordera la plus récente incarnation de l’héroïne, à savoir Kamala Khan. Bisha K. Ali, écrivain des quatre mariages et d’un programme funéraire, fera office de showrunner.

Chevalier de la lune (2022)

La série sur Moon Knight a déjà un showrunner et il s’agit de Jeremy Slater, surtout connu pour avoir co-créé la série de super-héros à succès The Umbrella Academy pour Netflix. Peu de détails sont sur l’intrigue, mais des rumeurs assuraient que Zac Efron ou Daniel Radcliffe étaient dans la mire pour la tête.

She-Hulk (2022)

L’homologue féminine de Hulk aura également sa série sur Disney +. Les rumeurs suggèrent que Mark Ruffalo est en pourparlers pour se joindre et des noms comme Alison Brie sonnaient pour le rôle principal. Cependant, le seul fait certain est que Jessica Gao (Rick et Morty) écrira la série.

Ant-Man 3 (pas de date de sortie)

Le troisième volet est une réalité et Peyton Reed répétera en tant que réalisateur pour clôturer la trilogie. Aussi, l’écrivain Jeff Loveness (Rick et Morty) sera en charge de structurer cette nouvelle histoire.

Guardians of the Galaxy Vol.3 (pas de date de sortie)

Une nouvelle aventure menée par Star-Lord est également en cours et après la polémique avec James Gunn, il reprendra le fauteuil. Il n’y a pas longtemps, Gunn a affirmé que la troisième partie serait la dernière histoire de ces personnages.

Blade (pas de date de sortie)

Mahershala Ali (True Detective, Green Book) a été choisi pour donner vie à l’homme mi-humain mi-vampire de Marvel. Le film n’a pas de date de sortie, mais il peut faire partie de la phase 5 de la célèbre étude.

Kraven The Hunter (pas de date de sortie)

Un spin-off de Kraven The Huntsman est en cours sous Sony Pictures. Il n’y a pas beaucoup de détails, mais le nominé aux Oscars J.C. Chandor tient des discussions pour le diriger. De plus, des rumeurs préviennent que le méchant pourrait également se connecter avec Spider-Man de Tom Holland.

Madame Web (pas de date de sortie)

Ce personnage de l’univers arachnide fera également ses débuts sur grand écran grâce à Sony et S.J. Clarkson (Jessica Jones) dirigera cette histoire.

Spider-Woman (pas de date de sortie)

Nous avons récemment appris qu’Olivia Wilde (Booksmart) prendrait les rênes pour diriger Spider-Woman. Les détails de cette production sont donc rares.

