Punk est une série documentaire de quatre épisodes qui explore l’histoire de ce genre musical depuis sa création. Le réalisateur Jesse James Miller mêle les histoires de pionniers punk américains à celles de groupes britanniques pour montrer comment ils ont formé une partie fondamentale de l’ADN du punk américain et de sa vulgarisation ultérieure. Une combinaison de photos et de vidéos jamais vues auparavant; une bande-son pleine de succès (et pas tellement); Des interviews originales et un accès VIP aux plus grands représentants de la scène font de Punk une série documentaire incontournable pour tout amateur de musique.

Tout au long de ses quatre épisodes, l’histoire du punk rock est retracée: de ses racines à Detroit et New York à la fin des années 1960, à sa renaissance à la fin des années 1990 et au début des années 2000, et à son état actuel avec groupes hardcore.

Pam Hogg dans Punk.

Bien qu’il s’agisse d’un document historique, les «plus jeunes» ont également eu l’occasion de se souvenir de leurs expériences. Par exemple, on retrouve Billy Joe Armstrong de Green Day parler de son passage sur le Warped Tour 2000 ou Kathleen Hanna, de Bikini Kill, se souvenant de la naissance de Riot grrrl, un mouvement féministe américain lié à la scène alternative. Ce mouvement est né dans les premières années des années 1990, principalement dans l’État de Washington et plus précisément dans la ville d’Olympie. En outre, elle parle de la nuit fatidique où elle a écrit «Kurt sent comme Teen Spirit» sur le mur de l’appartement de Cobain.

La série documentaire présente la participation de personnalités clés du punk, qui est due (en partie) à la participation d’Iggy Pop en tant que producteur exécutif. Le leader légendaire des Stooges n’est pas seulement un pionnier de la scène, mais il a également été le modèle pour de nombreux groupes plus jeunes. C’est pourquoi, en quelques appels seulement, il a pu réunir les plus distingués du punk: Henry Rollins (Black Flag), Jello Biafra (Dead Kennedys), John Lydon (The Sex Pistols), Dave Vanian ( The Damned), Ian MacKaye (Fugazi), Sylvain Sylvain (The New York Dolls), Wayne Kramer (MC5) et Marky Ramone (The Ramones), entre autres.

Puce dans Punk.

Bien que citant plusieurs stars d’antan, le documentaire ne se concentre pas seulement sur le passé, mais concentre également le récit sur la preuve que le punk est un genre en constante évolution. Un genre qui sera toujours vivant tant qu’il y aura des jeunes en colère avec des ressources limitées, mais plein de fureur. De même, Wayne Kramer de MC5 nous rappelle que le genre est né d’une période où il y avait “… un criminel à la Maison Blanche avec un mépris total pour l’Etat de droit” (un scénario très similaire à celui que nous vivons mercredi? aujourd’hui).

À son tour, il parle du rôle du punk dans la lutte contre le racisme, l’homophobie et la misogynie. On voit également le cas de Jayne County (femme transgenre), qui se produisait sous le nom de Wayne County, qui parle des défis auxquels elle a été confrontée au début des années 1970 en tant que personne qui se présentait comme fluide et de l’acceptation qu’elle a reçue dans la scène new-yorkaise, principalement au légendaire club CBGB’s. Viv Albertine de The Slits et Joan Jett de The Runaways discutent du rôle des femmes dans le punk, tandis que Darryl Jenifer de Bad Brains réfléchit sur la façon dont son groupe afro-américain a joué un rôle déterminant dans la naissance du hardcore.

Enfin, le message que le documentaire veut laisser est que le punk n’est pas un genre du passé, mais un mouvement inquiétant, furieux et en constante évolution.

série documentaire punk



Pablo Riquelme Je suis fan de sport, de musique, de LEGO et de technologie / innovation. Je collabore à TrendWatching, TrendHunter, BusinessofPurpose, VivaBasquet et maintenant à Cine PREMIERE. Je suis un mangeur de séries et je trouverai toujours un épisode des Simpsons lié à quelque chose qui se passe dans le monde.