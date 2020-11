D’une manière ou d’une autre! Halloween 2020 appartient au passé, mais si l’esprit des vacances est toujours bien éveillé en vous, vous voudrez peut-être connaître une histoire terrifiante sur la plus grande calamité qui puisse survenir dans un complexe de vacances: un chien gigantesque et ludique, causant des dégâts à gauche et à droite. Chiot!, le court métrage d’animation de Sony Pictures Animation, nous ramène dans l’univers de Hôtel Transylvanie, où Dracula (pour être un bon grand-père) doit faire face à une énorme menace canine.

D’une durée de cinq minutes, Puppy! (que vous trouverez en annexe de cet article) s’ouvre avec le petit Dennis demandant à ses parents, Mavis et Johnny, de lui laisser un chiot à la maison, mais ses souhaits ne sont pas exaucés. C’est alors que le vampire aux cheveux bouclés se tourne vers Grand-père Dracula pour lui procurer son animal de compagnie de rêve. Et comment le propriétaire de l’hôtel Transylvanie peut-il résister aux larmes aux yeux de son petit-fils!

Ce court métrage réconfortant – récemment partagé par Sony Pictures Animation sur sa chaîne YouTube officielle – a été écrit et réalisé par Genndy Tartakovsky, également responsable de la tête d’affiche des trois premiers opus de la franchise cinématographique Hotel Transylvania. Au goût des fans, la production comprenait les voix originales d’Adam Sandler (Dracula), Selena Gomez (Mavis), Andy Samberg (Johnny) et Asher Blinkoff (Dennis).

Chiot! a fait ses débuts en salles en 2017, en prélude aux projections d’Emoji: Le film (via), et un an avant la sortie de Hotel Transylvania 3. Un quatrième film de la saga a été annoncé en 2019 et nous avons appris plus tard qu’il sortira en salles le 6 Août l’année prochaine.

En septembre 2020, des rapports ont été publiés selon lesquels le prochain Hôtel Transylvanie 4 Il n’aurait pas Tartakovsky comme réalisateur, bien qu’il l’aurait comme scénariste et producteur exécutif. En le remplaçant dans le fauteuil de direction, ils trouvent Jennifer Kluska Oui Derek Drymon, qui ont de l’expérience dans la réalisation de productions d’animation pour Nickelodeon, Disney et DC.

hôtel transylvanie Puppy!



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.