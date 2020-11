Si en septembre dernier nous avons fêté le 56e anniversaire de Keanu Reeves en nous souvenant de plusieurs de ces gestes généreux, humbles et adorables qui ont fait de lui le “petit ami d’Internet”, nous devons aujourd’hui ajouter un nouveau jalon à ce palmarès.

Et c’est ce héros d’action implacable qui joue dans les sagas de John Wick ou Matrice était le seul qui a aidé Octavia Spencer quand l’actrice était dans une situation difficile devant l’indifférence des personnes présentes, il y a une vingtaine d’années.

L’actrice oscarisée a subi une panne à Beverly Hills et Reeves était le seul présent à l’avoir aidée à pousser la voiture. (Image: United Artists Releasing / Warner Bros. Pictures)

Dans une interview avec Graham Norton, l’actrice primée Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Maids et mesdames Il a rappelé comment il avait rencontré le Canadien né au Liban alors qu’il était déjà une star internationale:

«C’était il y a environ 25 ans, The Matrix venait de sortir. J’allais prendre un script à tester. Je ne portais donc pas de sous-vêtements, juste des pantalons de survêtement et mon maillot de football préféré. Elle était usée et on pouvait voir en dessous, et elle ne portait pas de sous-vêtements. Et je n’avais pas lavé ma voiture car je me garais toujours sous les arbres, et il y avait du caca d’oiseau partout dans le dos », se souvient l’actrice (manquant la date depuis quelques années, depuis la sortie de Matrix il y a 21 ans, en 1999).

«Ma voiture est tombée en panne dans un quartier chic de Beverly Hills, et il y avait un café avec plusieurs personnes assises sur la terrasse, et des voitures me sifflaient. Personne ne m’a aidé ».

«Soudain, un gars avec des lunettes de soleil et un casque de moto arrive, et j’ai tout de suite su que c’était Keanu Reeves. Et bien sûr je suis devenu fou ».

“Il m’a dit:” Avez-vous besoin d’aide? ” Et moi: “Bien sûr.” Alors j’ai pensé qu’il allait monter dans la voiture, alors je suis retourné pousser. Mais il a dit: “Non, je vais vous pousser hors de la route, vous entrez.” Alors il m’a fait sortir de la route et bien sûr, quand les gens ont vu que Keanu Reeves m’aidait, tout le monde est venu pour m’aider. “

Comme on le sait, ce geste n’était pas une exception dans la vie de Reeves, mais plutôt un exemple de sa générosité et de sa solidarité bien connues, à la fois avec les étrangers et avec ses collègues cinéastes.

Un exemple serait quand, roulant Matrix Reloaded, Reeves a été tellement impressionné par l’éthique professionnelle des 12 cascadeurs qui ont tiré son combat contre l’armée des agents Smith que a donné à chacun d’eux une Harley Davidson.

Et c’est précisément cette bonne affaire dans Matrix qui, des années plus tard, a conduit au spécialiste et réalisateur Chad Stahelski pour lancer Reeves dans un film d’action discret qui finirait par engendrer une franchise de plusieurs millions de dollars: John Wick.

Pour des choses comme celles-ci, l’acteur a amassé une légion de fans qui le vénèrent et qui lui ont permis avoir un deuxième âge d’or entrant dans la maturité. Par conséquent, nous le verrons bientôt jouer dans les quatrièmes épisodes de ses deux sagas les plus emblématiques: Matrice (Décembre 2021) et John Wick (Mai 2022).

