‘L’enquête’, la mini-série tant attendue sur “le cas du sous-marin”, qui arrivera le 11 décembre chez Movistar +. Six épisodes se sont concentrés sur les efforts surhumains de la police de Copenhague pour résoudre un véritable crime qui a fait la une des journaux internationaux.

«L’affaire du sous-marin» était un véritable crime qui a choqué les habitants de Copenhague et a fait la une des journaux internationaux entre 2017 et 2018, et qui continue de faire parler les gens.

Copenhague, août 2017. La police reçoit un rapport de disparition d’un journaliste suédois nommé Kim Wall. La dernière chose connue d’elle est qu’elle est montée à bord d’un sous-marin artisanal avec l’intention d’interroger son constructeur et son propriétaire. Quelques heures plus tard, ils trouvent le sous-marin coulé et parviennent à sauver leur capitaine, qu’ils interrogent sur les faits. Mais il n’y a aucune trace du journaliste ou de preuve concluante, et les déclarations sont contradictoires. Jens Mller, chef de l’unité des homicides de la police, reprend l’affaire tordue, qui ne cesse de se compliquer à chaque tournant. Une enquête qui se poursuit sous la pression d’un procureur qui a besoin de preuves pour construire un dossier solide, des parents à la recherche de réponses et un média avide de gros titres.

Les protagonistes de ‘L’enquête’ ce sont deux visages familiers à la télévision danoise. Sren Malling (Borgen, The Killing, Beneath the Surface) joue le chef de l’unité des homicides en charge de l’affaire, tandis que Pilou Asbk (Borgen, Game of Thrones) le procureur en chef, sceptique au début, car il ne cherche qu’à monter une affaire convaincant. Pernilla August et Rolf Lassgrd complètent le casting, en tant que parents du journaliste disparu.

La mini-série est créée, écrite et réalisée par Tobias Lindhom, scénariste régulier pour le réalisateur Thomas Vinterberg (The Hunt, Druk (Another Round) qui a déjà travaillé sur des séries comme “ Borgen ”, en plus de diriger le précité Pilou Asbk dans “ A War (A war) ”, un film nominé aux Oscars du meilleur film étranger en 2016.

‘L’enquête’ Il se fonde sur les témoignages des proches de la victime et du chef des homicides, et se concentre sur le travail méthodique et frustrant de la police danoise pendant les six mois qu’a duré l’enquête, le principal suspect n’ayant pas hésité à modifiez votre déclaration plusieurs fois.

Selon les mots de son créateur, scénariste et réalisateur, «je ne voulais pas tourner un thriller criminel qui se concentrait sur l’auteur ou le crime. J’étais intéressé par le processus de reconstruction, les personnes derrière l’enquête, et en particulier les personnes qui devront le faire. continuer malgré la terrible perte. Que l’auteur du crime n’apparaisse pas est une décision consciente. “

Considérée comme la meilleure première de 2020 à la télévision au Danemark. Son premier épisode sera diffusé le vendredi 11 décembre. Chaque vendredi un nouvel épisode disponible sur Movistar + (double). Également disponible sur demande.

