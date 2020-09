Il est difficile de parler d ‘«Antebellum» sans encourir pleinement ce qu’il sera, ou devrait être un spoiler. La comparaison avec un autre film est également évidente, assez révélatrice et laisse un film avec peu d’arguments qui en lui-même a peu d’arguments autonomes, au-delà de l’opportuniste considéré comme opportun, ou vice versa. Sans oublier qu’elle est perdante dans une – pour elle – une comparaison haineuse.

Son début est imbattable: un superbe plan séquence qui non seulement nous place, mais déclenche également nos attentes. Comment démarrer un film est censé créer un genre si élégamment que de prétendre qu’il a aussi quelque chose à dire. Il est dommage que la curiosité suscitée par sa démarche et son prétendu statut de film de genre se dilue, au fil du temps et à cause de ce « quelque chose à raconter », cela semble plus opportuniste qu’opportun et cela enterre les possibilités que le film ne restera pas réduit à un simple masque.

«Antebellum» est une surprise douce-amère: d’une part, il est apprécié qu’il ne dépend pas de la peur facile et tente de créer une sorte de récit, et avec lui un contexte qui donne lieu à une incertitude toujours bienvenue; mais en même temps, une fois que « le girillo » est produit, il ne lui reste qu’un seul argument qui étaye ledit récit. Ce volume à ce contexte. Cela transforme l’incertitude en quelque chose qui n’est pas vide, simpliste et trivial; opportuniste et pas opportune.

«Antebellum» est en quelque sorte à moitié terminé. Comme si «Midsommar» avait été réduit à 100 minutes, le dépouillant de ce qui donne sens à son récit et volume à son contexte. «Antebellum», après toute cette incertitude, ne sait pas comment lui donner une réelle utilité, ni comment tirer un réel avantage de sa composante sociale et raciale évidente au-delà de l ‘«exploitation» archétypale et manuelle. Quelque chose qui ne serait pas tant un problème d’avoir conservé l’élégance, au final effervescent de son prologue ou de s’être échevelé d’un climax comme ceux de Quentin Tarantino.

«Antebellum» fait référence aux petits bons et aux bien mauvais films comme «La naissance d’une nation», étant une tentative évidente (échouée) de s’asseoir pour manger à la même table que Jordan Peele. Le contenu social et racial mélangé à une idée très ouverte d’un film de genre, bien que de manière beaucoup plus grossière, maladroite et rudimentaire que le Peele précité ou, pourquoi pas, de manière beaucoup plus collante et moins subtile que Ari Aster ou M Nuit Shyamalan.

Ou quand les arbres ne vous laissent pas voir … la forêt.

Par Juan Pairet Iglesias

@Wanchopex