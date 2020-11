«Star Wars» est l’une des sagas cinématographiques les plus célèbres de tous les temps, c’est pourquoi il est toujours agréable pour tous les fans de continuer à approfondir leurs connaissances sur les personnages qui habitent une galaxie très, très loin. Maintenant, selon un livre ‘Star Wars’, Il a été révélé lorsque Palpatine a appris que Luke Skywalker était le fils de Dark Vador.

Après la chute d’Anakin Skywalker du côté obscur et devenu Dark Vador, les Jedi ont décidé que leurs enfants étaient cachés pour les protéger du redoutable empereur Palpatine.

Cependant, cette paix n’a pas duré éternellement car Luke et Leia, de par leurs propres mérites, sont devenus des figures de premier plan de l’Alliance rebelle pendant la guerre civile galactique. De son côté, Luke est devenu célèbre après avoir détruit l’étoile de la mort, le mettre dans le viseur de l’Empire, quelque chose que Vador est obsédé par le fait de le trouver et plus à découvrir entre ‘A New Hope’ et ‘The Empire Strikes Back’ que Luke est son fils.

Mais maintenant, grâce au livre D’un certain point de vue: l’Empire contre-attaque‘, la même histoire du cinquième épisode de’ Star Wars ‘est révélée, mais du point de vue de plusieurs personnages et l’un de ces chapitres raconte quand Palpatine a appris que Luke Skywalker était le fils de Dark Vador.

Le livre raconte une époque où Palpatine avait une vision sur la façon dont Vader pouvait prendre sa place de dirigeant de la galaxie. Ces visions ont également montré à Palpatine à quoi ressemblait Vader. un Anakin plus âgé et que sa force venait de Padme et Luke, qui étaient à ses côtés.

C’est au cours de ces visions que Palpatine se rend compte que Luke, qu’il ne connaissait que comme le rebelle qui a détruit l’étoile de la mort, est le fils d’Anakin Skywalker. Alors grâce à ce livre, les fans savent maintenant que Palpatine a appris toute la vérité lors des événements “ L’Empire contre-attaque ”.