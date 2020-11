Avec l’arrivée enfin de Disney Plus au Mexique et en Amérique latine, il est important de se souvenir des cinq sections ou univers principaux dans lesquels seront concentrés les films, séries, documentaires et spéciaux que vous pourrez trouver sur Disney Plus:

merveille

En principe, nous avons tous les films de Marvel Studios, d’Iron Man à Avengers: Fin de partie (dans un univers alternatif sans Covid-19, nous aurions même Black Widow sur la plate-forme car il aurait été publié en avril)

Et bien que cela puisse paraître peu, nous trouvons également des dessins animés classiques comme X-Men et Spider-Man disponibles ici.

National Geographic

La section qui contient plus de documentaires et de programmes dédiés à l’apprentissage, à la science et à la nature. Dans cette partie, vous trouverez le programme Le monde selon Jeff Goldblum, le documentaire oscarisé Solo gratuit, la série Sobrevolando racontée par Jay de la Cueva.

La variété proposée par le catalogue Nat Geo va des décors naturels tels que les océans ou les jungles, aux créatures menaçantes comme les loups ou les adorables petits chiens, jusqu’au bout de l’univers, de Mars à l’au-delà.

Pixar

Semblable à la section Marvel dans laquelle nous pouvons trouver tous les films que le studio de la lampe a sortis et qui a toutes les productions doublées en espagnol telles qu’elles étaient présentées dans les salles à l’époque.

En même temps, nous pouvons explorer tous les nouveaux et anciens courts métrages que Pixar a produits, de Luxo Jr. à Bao, ainsi que la série Forky Asks a Question.

Guerres des étoiles

Une des sections qui sera la plus visitée si vous souhaitez retrouver tout le contenu de la saga créée par George Lucas. Ici, nous avons non seulement les neuf films originaux, mais aussi les deux retombées de l’histoire de Rogue One et Only One Star Wars.

Dans le même temps, il y a aussi la série animée de Clone Wars en un seul endroit et comme plat principal les premières chaque vendredi de la deuxième saison de The Mandalorian.

Disney

Dans cette section, vous trouverez tous les classiques animés du studio tels que Blanche-Neige, Cendrillon, La Petite Sirène, ainsi que des adaptations et des originaux en direct.

Que vous souhaitiez voir tous les films Pirates des Caraïbes ou aller directement à La Belle et la Bête avec Emma Watson ou au meilleur film nominé aux Oscars en 1991.

Moteur de recherche

Bien sûr, il existe l’option de recherche qui, comme dans tout service de streaming, offre des résultats en fonction de ce qui est disponible sur la plate-forme, ainsi qu’une sélection de suggestions appelées collections, cela signifie que nous pouvons voir des blocs qui se concentrent sur des sujets spécifiques comme DisneyNature, Disney à travers les décennies, les Muppets, les princesses, etc.

De la même manière, vous pouvez nous proposer uniquement le contenu de Disney Plus Originals.

Comment profiter de votre abonnement Disney Plus?

Sergio López Aguirre Stanley Kubrick a dit un jour “Pour avoir une vision plus large, non seulement voir de bons films, mais aussi des mauvais” évidemment je l’ai écouté dans le second et c’est très drôle.