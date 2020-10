Ce 31 octobre La programmation d’Halloween sur les chaînes Fox deviendra effrayante, intense et aussi très amusante. Entre familles jaunes, vampires, maisons hantées et jeux de société avec de nombreuses affaires en suspens. Nous vous disons ce qu’il faut voir sur Fox cet Halloween.

Ce sera sans aucun doute une nuit d’Halloween différente, mais être à la maison ne signifie pas que nous ne pouvons pas profiter d’un après-midi et d’une nuit qui comprendront TOUTES les maisons d’horreur des Simpsons (en plus de l’aperçu d’un épisode très spécial), les deux saisons What We Do in the Shadows et une grande sélection de films d’horreur qui ne vous laisseront pas dormir.

Voici les heures et les signaux participant à cette transmission macabre pour que vous sachiez quoi voir sur Fox cet Halloween:

Ce que nous faisons dans le marathon spécial Shadows

Où? Série Fox Premium

Heures: 16h00

Les deux saisons de la comédie documentaire hilarante, basée sur le long métrage éponyme de Jemaine Clement et Taika Waititi, What We Do in the Shadows, se plongent dans la vie quotidienne de quatre vampires et de leurs familles qui, dans une tournure surprenante, découvrent que Ils sont les descendants du célèbre chasseur de vampires Van Helsing.

Spécial film d’horreur

Où? Action Premium Fox

Images de l’au-delà

Heures: 17 h 17

Un couple nouvellement marié, Ben (Joshua Jackson) et Jane (Rachel Taylor), se rendent au Japon pour travailler et, en conduisant sur une route de montagne, ils sont dans un accident de voiture. Après avoir repris connaissance après l’incident, le jeune couple découvre des images fantomatiques obsédantes sur les photos de l’accident, mais ne parvient pas à trouver la moindre trace de la jeune femme que Jane croit avoir heurtée avec la voiture.

Abraham Lincoln Vampire Hunter

Heures: 18h44

Avec Benjamin Walker, Rufus Sewell et Dominic Cooper, le film d’horreur présente le 16e président des États-Unis, Abraham Lincoln, en tant que chasseur de vampires, après que sa mère a été tuée par ces êtres. Maintenant, il découvre que les confédérés du sud, qui soutiennent l’esclavage, ont l’aide de ces créatures dans la guerre civile contre le nord abolitionniste.

Mariage sanglant

Heures: 20h34

Le film d’humour noir, mettant en vedette Samara Weaving, Adam Brody, Mark O’Brien et Andie MacDowell, montre Grace, une jeune mariée, qui rejoint la famille riche et excentrique de son nouveau mari, et qui, après son mariage, il devra remplir une ancienne tradition qui devient un jeu mortel où chacun doit se battre pour sa survie.

Hallucinations

Heures: 22h

Il sera présenté dans le cadre de la programmation Halloween des chaînes Fox. Le thriller avec Topher Grace, raconte l’histoire d’un homme récemment sorti d’un institut psychiatrique, qui hérite d’un luxueux manoir après la mort de ses parents, où il restera en état d’arrestation domicile à observer. Mais après une série d’événements troublants, il commence à croire que la maison est hantée. Le film a la participation de Patricia Clarkson et Génesis Rodríguez.

Oui-ja

Heures: 23 h 33

Le film terrifiant réalisé par Stiles White suit un groupe d’amis qui doivent faire face à leurs peurs les plus terrifiantes lorsque, tout en essayant de se connecter avec leur ami récemment décédé, ils se réveillent aux pouvoirs sombres d’un ancien conseil spirituel. Ce qui a commencé comme un jeu déclenche un mal que seuls eux peuvent arrêter.

12 heures pour survivre: le début

Heures: 1h00

Si vous ne savez pas quoi voir sur Fox cet Halloween, vous pouvez voir le dernier opus de la saga d’horreur The Purge, revenir au début de l’histoire, quand, pour réduire le taux de criminalité en dessous d’un pour cent, les nouveaux pères fondateurs de L’Amérique teste une théorie sociologique et déclare une période de 12 heures pendant laquelle toute activité criminelle, y compris le meurtre, est légale. La police ne peut pas être appelée et les hôpitaux ne sont pas présents: ce sera le début de la tradition annuelle dans laquelle les citoyens se gouvernent sans qu’aucune sanction ne leur soit infligée, et pour beaucoup, le début de la nuit la plus redoutée.

Bonus: Cimetière maudit

Où? Chaîne cinéma

Heures: 23h30

Le film d’horreur basé sur le roman de Stephen King arrive, qui raconte l’histoire du docteur Louis Creed (Jason Clarke), qui après avoir déménagé avec sa femme Rachel (Amy Seimetz) et leurs deux jeunes enfants dans une petite ville rurale, découvre un Cimetière mystérieux caché dans les bois près de votre nouvelle maison. Lorsque le chat de la famille est écrasé, ils décident de l’enterrer dans ce cimetière, provoquant une réaction en chaîne dangereuse qui déclenchera un mal insondable avec d’énormes conséquences.

Les Simpsons spécial Halloween

Où? Fox Channel

Heures: toute la journée

Dans le cadre de la programmation Halloween sur les chaînes Fox, un marathon incontournable de la plus célèbre famille Springfield arrive, avec une visite de toutes les “Little Houses of Horror”, les épisodes spéciaux désormais classiques qui célèbrent “Halloween”. avec des histoires effrayantes et des parodies de classiques du genre horreur. De plus, ce même jour à 21h30 vient l’aperçu de l’épisode le plus attendu, le numéro “666” de la saison 31, dans lequel une Maggie démoniaque sera vue, une mission qui tentera de sauver Milhouse d’une autre dimension, l’esprit d’Homère habitant de nouveaux corps et de Selma trouvant l’amour dans un extraterrestre.

Vous savez maintenant quoi regarder sur les chaînes Fox cet Halloween. Préparez votre pop-corn, vos collations et sautez de peur!

