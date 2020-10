Comme chaque année, les écrans de Warner Channel deviendront le siège d’un véritable festival d’horreur ce 31 octobre. Vous n’avez pas besoin de quitter la maison pour entrer dans de vrais mondes qui ont des ténèbres, des atmosphères étranges et des lycanthropes sans fin, des démons maudits et des robots programmés pour conquérir le monde.

Dans ce marathon effrayant, trois films très différents seront présentés, mais dans le même but: vous offrir une nuit pleine de peur.

Voici ce qu’il faut voir à Warner cet Halloween:

Terminator: Salut

18:00 heures

John Connor, joué par Christian Bale (The Dark Knight), est l’homme destiné à mener la résistance contre Skynet et son armée de machines. Mais en 2018, l’avenir que sa mère lui avait décrit est altéré par l’apparition mystérieuse d’un hybride nommé Marcus Wright et Connor doit décider s’il peut lui faire confiance ou non. Alors que Skynet prépare son attaque finale, Connor se lance dans une odyssée qui déterminera le sort de l’humanité.

La fille à la cape rouge

20:00 heures

Lorsque vous choisissez ce qu’il faut voir à Warner cet Halloween, vous pouvez vous pencher vers cette option. Valerie (Amanda Seyfried, Cher John) a le béguin pour Peter, un garçon plutôt renfermé, mais ses parents ont arrangé son mariage avec le riche Henry. Confrontés à la perspective de se séparer, Valérie et Peter envisagent de s’enfuir ensemble, mais apprennent plus tard que la sœur aînée de Valérie a été tuée par le loup-garou qui vit dans la forêt sombre entourant leur ville. Un célèbre chasseur de loups-garous, le père Salomon, met l’animal en alerte, qui prend une forme humaine pendant la journée, il pourrait donc s’agir de n’importe lequel d’entre eux. Valérie commence à soupçonner que le loup-garou pourrait être quelqu’un qu’elle aime. Alors que la panique envahit la ville, Valérie découvre qu’elle a un lien unique avec la bête.

Constantine

22:00 heures

Dans ce thriller surnaturel, basé sur la bande dessinée DC / Vertigo Hellblazer, Keanu Reeves joue Constantine, un détective amer et peu orthodoxe qui a la capacité de détecter les esprits qui marchent parmi nous. Mais c’est une responsabilité trop lourde pour lui et il essaie de se suicider. En guise de punition, il est renvoyé sur Terre, où il doit gagner son salut. Angela Dodson (Rachel Weisz), une détective de la police de Los Angeles qui enquête sur la mort mystérieuse de sa sœur jumelle, cherchera son aide et ensemble, ils devront lutter contre le mal pour sauver l’humanité.

Vous savez donc quoi voir à Warner cet Halloween. Essayez de ne pas hurler, trembler ou s’allier avec les machines dans leur plan de destruction de l’humanité.

halloween tv spécial warner channel marathon



José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.