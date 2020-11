L’année la plus sèche de l’histoire du cinéma n’est pas encore terminée, peu sont des salles ouvertes et les mesures de sécurité semblent insuffisantes, mais les plateformes payantes ont vu une augmentation significative des productions en première, c’est pourquoi nous pouvons déjà avoir une liste qui dicte quel est le Le film le plus regardé sorti en streaming jusqu’à présent, Lesquels devez-vous encore voir?

Il semble qu’Hollywood se remette peu à peu du coup dur qu’il a reçu cette année, la pandémie a rendu les foules impossibles, les cinémas ont donc été parmi les premiers endroits à fermer, avec ces retards. Dans l’une des productions les plus attendues, ils ont déplacé leurs sorties pour ne pas affecter leurs revenus, la plupart les ont changées pour l’année suivante, mais il y en a qui restent patientes pour décembre comme «Wonder Woman 1984».

Ce Top 20 a été réalisé par la société Screen Engine / ASI, qui a réalisé les productions les plus vues au cours de ses sept premiers jours depuis son lancement aux États-Unis et à partir de là, nous obtenons le film en streaming le plus regardé. Nous commençons par la position 20 où elle se trouve ‘Un cornichon américain’ HBO Max, puis on rencontre Netflix et ‘Lost Girls’, dans le 18ème Disney + ‘Artemis Fowl’ fait son apparition. Les “ mauvais cheveux ” de Hulu et ‘Donne 5 sangs’ Netflix arrive le 17 et le 16 respectivement.

Le 15, nous avons trouvé ‘Madea’s Farewell Play’ de Prime Video, ‘Black is King’ de Disney + arrive le 14, puis nous sommes tombés sur Netflix aux quatrièmes places suivantes avec «Enola Holmes», «Projet Power», «Rebecca» et «The Love Birds». HBO Max arrive à la neuvième place avec le remake de «The Witches».

Les huitième et septième places sont occupées par Netflix avec «The Trial of the Chicago 7» et «The Old Guard». Disney + apparaît dans les deux prochains articles avec ‘Mulan’ et «Phineas et Ferb le film: Candace contre l’univers». Netflix a atteint la dernière place au numéro quatre avec «Extraction».

Les trois dernières places sont occupées en premier par deux productions vidéo Prime que nous n’avons pas vues depuis la quinzième place, ‘Mon espion’ et ‘Borat 2’ Ils occupent respectivement la troisième et la deuxième place, tandis que le film en streaming le plus regardé jusqu’à présent est la comédie musicale Disney + “ Hamilton: The Movie ”.