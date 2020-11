Bien qu’il ait fini les jours de tournage de The Suicide Squad, son réalisateur James Gunn a surpris avec l’annonce de Sylvester Stallone dans le film du groupe anti-héros DC Comics.

«J’ai toujours été fasciné de travailler avec mon ami Sylvester Stallone et notre travail aujourd’hui chez #TheSuicideSquad n’a pas fait exception. Même si Sly est une star de cinéma emblématique, la plupart des gens n’ont aucune idée de quel grand acteur il est »

Cependant, ce qui est frappant, c’est que l’annonce de la participation de Stallone à The Suicide Squad intervient alors que la production est terminée depuis des mois et est maintenant en post-production, cela signifie-t-il que son personnage sera numérique?

La théorie suggère que l’acteur serait prêtant sa voix au roi Shark, le requin qui fait partie du groupe, mais il avait été précédemment noté que le comédien Steve Agee serait responsable de donner la parole, mais Agee apparaît également dans le film comme John Economos, donc cela pourrait être un changement logique, sans compter qu’Economos apparaîtra dans la série qui est en préparation pour Peacemaker, un personnage joué par John Cena.

Une autre théorie pourrait indiquer qu’il s’agit d’un autre personnage numérique auparavant inconnu et même d’un simple camée, mais le fait que Gunn souligne qu’il travaille avec Stallone ces jours-ci, il semble peu probable que ce soit une apparition rapide.

La Suicide Squad, avec Sylvester Stallone, sortira en salles en 2021.

