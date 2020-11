Les années 80 ont été une décennie fertile pour la création d’icônes de la culture populaire. Film, télévision et musique générés des étoiles brillantes qui ont réussi à survivre au dur passage du temps dans l’industrie ou (la plupart) ont été éteintes et sont restées comme un souvenir nostalgique de cette époque.

Jamie Lee Curtis, Sigourney Weaver, Bruce Willis, Jennifer Connelly ou Tom Cruise sont quelques-uns des acteurs qui, après avoir réussi dans les années 80, ont réussi à rester très présents à l’écran. Mais de l’autre côté de la médaille, on trouve de nombreuses étoiles oubliées, des interprètes qui ont beaucoup promis mais qui ont disparu de la surface de la Terre. L’un d’eux est Phoebe Cates, actrice devenue célèbre avec Ce cours passionnant Oui Gremlins, mais il a complètement abandonné le cinéma au milieu des années 90 pour se consacrer à sa famille.

Phoebe Cates (AP Photo, Chris Pizzello, Gtres), Gremlins 2 (Warner Bros.)

Derrière l’histoire d’une promesse et d’un sex-symbol des années 80 complètement évanouie, on retrouve celle de l’un des mariages les plus longs et les plus stables d’Hollywood, le sien avec l’acteur Kevin Kline, avec qui elle continue plus de 30 ans plus tard.

Phoebe Belle Cates est née à New York le 16 juillet 1963. Le spectacle lui a traversé les veines car elle appartient à une famille étroitement liée à l’industrie. Son père, Joseph Cates, était un grand producteur hollywoodien et un créateur de télévision à succès. Son oncle, Gilbert Cates, était le réalisateur et producteur des Oscars. C’est-à-dire que grâce à eux il a commencé avec un avantage et les bons contacts pour se consacrer au cinéma.

À seulement dix ans, Cates a commencé à travailler comme mannequin enfant. Elle a été présentée dans de nombreux magazines, mais la mode n’était pas son rêve, c’était un travail répétitif qu’elle faisait juste pour de l’argent. Peu de temps après, elle a étudié pour devenir danseuse, mais elle a également abandonné cette voie après une blessure à l’âge de 15 ans pour faire le saut vers le théâtre, malgré le fait que son père, qui connaissait bien Hollywood, n’était pas très heureux que sa jeune fille soit entrée dans ce monde.

Cates a décroché son premier rôle dans le film de 1982 paradis, une romance d’époque réalisée par Stuart Gillard qui a reçu de très mauvaises critiques. Avec un argument qui rappelle étrangement le phénomène des années 1980 The Blue Lake, Cates a fait ses débuts au cinéma en faisant des scènes de nu frontales alors qu’il était encore mineur (J’avais 17 ans quand le film a été tourné). Quelques années plus tard, l’actrice a regretté d’avoir fait le film et l’a complètement ignoré.

La mauvaise boisson du paradis a été de courte durée, car la même année, il est apparu dans l’un des films les plus légendaires du début des années 80, Ce cours passionnant, où il atteindrait le statut d’icône et d’objet de désir pour des millions d’adolescents. Le film, mettant en vedette Sean Penn, a raconté les aventures et les mésaventures d’un groupe de jeunes dans leur dernière année de lycée et est l’un des titres les plus influents du genre adolescent, qui connaîtrait un énorme boom au cours de cette décennie grâce au cinéma de John. Hughes.

Le casting comprenait un bon nombre d’interprètes qui continueraient à avoir des carrières réussies, tels que Penn, Nicolas Cage, Forest Whitaker, Jennifer Jason Leigh, Eric Stoltz ou Anthony Edwards. Cates, pour sa part, n’aurait pas un très long avenir dans l’industrie, mais entrerait dans l’histoire du cinéma avec ce film, grâce justement à un nu qui a marqué une génération, dans lequel son personnage sort de la piscine et déboutonne son mémorable bikini rouge montrant ses seins. Dans ce cas, Cates n’a pas nié le film, qui est aujourd’hui considéré comme l’un des plus importants du genre du passage à l’âge adulte et de la comédie sexuelle.

Ce cours passionnant l’a rendue célèbre et au cours de ces années, elle est apparue sur la couverture de magazines légendaires pour adolescents américains tels que Seventeen ou Teen Beat, scellant ainsi son statut de nouvelle superstar de la jeunesse. Dans The Younger Sister et Private School … for Girls (tous deux à partir de 1983), elle a continué à explorer son rôle de pin-up dans des comédies à fort contenu sexuel, après quoi elle a décidé de se lancer dans des projets de nature plus familière. Viendrait alors Gremlins, le grand succès de 1984 où elle incarne Kate Beringer, la petite amie du protagoniste. Si ce cours passionnant l’a transformée en mythe érotique, Gremlins l’a fait mieux connaître «à tous les publics».

Cependant, après Gremlins, il n’a pas rechuté dans un projet aussi important, à l’exception de sa suite insensée, Gremlins 2: The Next Generation, dans lequel il est revenu en tant que Kate. Avec des films oubliés comme Date avec un ange très spécial, Nuits de néon, Shag, rythme dans les talons, La couleur de la haine ou Fred, la star de Cates s’estompait.

En 1994, il a joué dans son dernier film, Princesse Caraboo, où elle a partagé l’affiche avec son mari, Kevin Kline. C’est alors qu’elle a pris la décision de quitter le cinéma pour s’occuper de ses enfants, Owen et Greta. (née respectivement en 1991 et 1994), tandis que son mari poursuivait sa carrière à Hollywood.

Phoebe et Kevin se sont rencontrés en 1983 lors d’un casting pour le film Réunion. Il a eu le rôle, mais elle ne l’a pas fait. Les deux avaient un partenaire, mais ils se sont entendus instantanément et deux ans plus tard, ils commenceraient une relation amoureuse. Avec une différence d’âge de 16 ans, le couple s’est marié en 1989 – la même année que Kline a remporté l’Oscar pour Un poisson nommé Wanda. Elle avait 25 ans et il en avait 41. Après la princesse Caraboo, le couple a déménagé dans l’exclusif Upper East Side de Manhattan, où Cates a décidé de faire une pause dans le jeu qui deviendrait permanente.

Selon les rumeurs, le couple avait conclu un pacte par lequel ils alterneraient leurs projets au cinéma afin que l’un d’eux soit toujours présent dans la croissance de leurs enfants. Cependant, quand il fut temps pour Cates de se séparer de sa famille, elle décida de décliner les rôles qu’ils lui proposaient, préférant rester à la maison avec ses deux enfants. Et donc, l’actrice (ou plutôt l’ex-actrice) a choisi sa famille plutôt que la célébrité.

Seuls deux projets l’ont fait quitter temporairement sa retraite d’acteur, The Anniversary Party en 2001, un film indépendant pour lequel il a rendu une faveur au co-réalisateur, son amie de cette année passionnante, Jennifer Jason Leigh; et le jeu vidéo LEGO Dimensions en 2015, pour lequel elle s’est exprimée en reprenant son personnage de la saga Gremlins, Kate Beringer. Hormis ces deux exceptions, Cates est restée à l’écart des projecteurs, sauf pour les événements publics et les cérémonies de remise de prix auxquelles elle a accompagné son mari, et qu’ils nous ont permis de le revoir même si nous ne l’avons pas eu sur nos écrans depuis longtemps. Bien sûr, de temps en temps, les New-Yorkais peuvent le voir dans votre magasin. L’ancienne actrice a ouvert une boutique à New York en 2005 et bien qu’elle soit actuellement fermée en raison de la pendémie, toute la famille pose souvent sur l’Instagram officiel posant les vêtements.

Cette année, Cates et Kline ont célébré leur 31e anniversaire en tant que couple marié.. Le couple reste marié, défiant les stéréotypes hollywoodiens avec une relation stable et durable. Nous ne savons pas à quoi auraient ressemblé la carrière et la vie de Cates s’il n’avait pas arrêté d’agir, mais au moins, il semble bien se débrouiller personnellement, et professionnellement, il peut se vanter d’une carrière qui, bien que brève, a laissé son empreinte au cinéma grâce principalement à son rôle dans Ce cours passionnant.

Pour preuve, rappelons-nous que Cates est mentionné à plusieurs reprises dans le phénomène nostalgique de Netflix Des choses plus étranges comme la femme de rêve de Dustin et de toute une génération. Et pas seulement cela, mais il apparaît sous la forme d’une découpe en carton de sa scène mythique de la piscine. Bien sûr, ce bikini rouge a été à jamais gravé dans la mémoire de nombreuses personnes dans les années 80.

Avec ses enfants adultes et un troisième film de Gremlins en préparation, je ne vous tromperais pas si je vous disais que j’aimerais qu’elle revienne, ne serait-ce que pour un instant, pour jouer à nouveau Kate. Et en demandant, un camée (cette fois de chair et de sang) dans Stranger Things serait également génial. Elle ne semble pas très intéressée, mais en rêvant qu’elle ne l’est pas.

Sources: Looper, Eighties Kids, SimpleMost