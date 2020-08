Partager

Comme les Infinity Stones sont parmi les artefacts les plus puissants de tout l’univers Marvel, leur créateur doit être tout aussi formidable.

Les Infinity Gems sont des objets puissants qui, si vous les unissez, peuvent être tout-puissants. Ils représentent le temps, l’espace, l’esprit, la réalité, l’âme et le pouvoir, Thanos à la fois dans les bandes dessinées et dans le Univers cinématographique Marvel il a essayé de les rassembler pour réorganiser l’existence même. Mais … Qui en a été le créateur?

La légende de la bande dessinée Jim Starlin (The Infinity Gauntlet, Death of Captain Marvel) et la série limitée de 1991 en deux numéros de l’artiste Ron Lim (Silver Surfer), La quête de Thanos, jetterait un peu plus de lumière sur la trame de fond des convoitées Infinity Stones. Les objets ont vu le jour en tant que partie de la seule entité cosmique qui existait dans toute la réalité à ce moment-là, malheureusement leur véritable identité n’a jamais été révélée. Mais en décidant de se suicider par simple ennui, l’essence générale de cet être cosmique a reçu une nouvelle forme différente. Six Infinity Gems capables de réaliser presque tout.

Beaucoup ont essayé de les posséder.

Les Infinity Stones ont été entre les mains des tout-puissants Anciens de l’Univers, composés de Le collectionneur (Taneleer Tivan), Le champion de l’univers (Tryco Slatterus), Le grand professeur (Dans Dwi Gast), Le couloir (Donald Plymouth) et Le jardinier jusqu’à ce que Thanos les récupère rapidement à ses propres fins néfastes. À travers le mur omniscient de l’infini, Thanos découvrirait les origines secrètes des Infinity Stones. Ainsi commença son désir de détruire la moitié de la population de l’univers pour son amant La Muerte, autre formidable entité cosmique de Marvel. Cela a conduit à l’événement de croisement historique d’Infinity War.

Conçues à partir d’une entité aussi puissante que la vie elle-même, il est tout à fait compréhensible que les Infinity Stones soient si importantes pour l’univers Marvel. Maintenant, la rumeur dit que le film Eternals pourrait ajouter beaucoup plus d’informations sur le passé des Infinity Stones. Puisqu’il y aura des scènes qui se dérouleront des milliers d’années avant les autres films de la saga.

