L’acteur Sylvester Stallone a deux de ces personnages mythiques, comme Rambo et Rocky, qui font déjà partie de l’histoire du cinéma.

La plupart des acteurs ont de la chance s’ils parviennent à jouer un rôle emblématique tout au long de leur carrière, étant Sylvester Stallone l’un des rares à avoir deux légendes du cinéma à son nom. Rocky Balboa et John Rambo Ils ont jusqu’à treize films et plus de 40 ans d’existence et maintenant le vétéran vétéran a une grande statue en son honneur.

Sylvester Stallone a récemment révélé que deux énormes statues de Rambo dans Espérer, la petite ville canadienne où la grande majorité du premier film du personnage a été tournée en 1982, le classique d’action intitulé Premier sang (acculé). Pour une ville d’un peu plus de 6 000 habitants, Hope s’est avérée être un lieu très populaire pour les productions hollywoodiennes. Depuis au fil des ans avec les films comment Tirer pour tuer (1988), les romances Si vous voulez vraiment … (2012) et Feux croisés (2012), films de famille Croc blanc II et Un chien à la maison et le thriller Jack Nicholson Le serment (2001), ils ont tourné des scènes à cet endroit.

Cependant, aucun d’entre eux n’a engendré une énorme franchise et a fini par obtenir sa propre statue.

Pour ce que Rambo Cela s’avère être le meilleur qui ait été tourné là-bas, il est donc normal qu’ils lui aient rendu cet hommage. Maintenant, la discussion s’ouvre simplement si la statue ressemble ou non à Sylvester Stallone, mais c’est quand même un beau geste, et vous pouvez voir la dernière attraction de Espérer ensuite.

Bien sûr, ce n’est pas la première statue d’un personnage de Sylvester Stallone, avec Rocheux occupant une place de choix à l’extérieur du Philadelphia Museum of Art. À côté de l’escalier mythique que le boxeur a gravi lorsqu’il s’entraînait pour ses combats.

