Dans l’industrie cinématographique, Malek est devenu un grand nom grâce à son incroyable performance dans ‘Rhapsodie bohémienne’, qui lui a valu un Oscar du meilleur acteur. Maintenant, grâce à une nouvelle déclaration, Rami Malek Il a expliqué pourquoi il était impossible pour lui de laisser passer l’opportunité d’être le méchant dans ‘No Time To Die’.

On sait que dans le film de James Bond 25, Malek jouera Safin, un mystérieux méchant dont le visage est couvert de cicatrices, et dont beaucoup ont supposé qu’il était secrètement le célèbre Dr No, bien que Malek lui-même n’ait pas été confirmé, ni nié ces rumeurs.

Maintenant, grâce à une interview que GQ a faite avec l’acteur, Rami Malek a expliqué pourquoi il était impossible pour lui de laisser passer l’opportunité d’être le méchant dans “ No Time To Die ”.

«Écoutez, je n’allais pas dire non. C’est un film 007, mec. Ils font partie de notre histoire cinématographique. Une chance de se retrouver face à face avec Daniel et de leur donner tout ce que j’ai? C’est quelque chose dont je me souviendrai, aussi grand que possible », a déclaré Malek.

Voir Malek si convaincu qu’il lui était impossible de refuser d’être dans l’une des franchises les plus populaires du cinéma, devrait être de bon augure pour tous les fans, très déçus de voir ‘Spectre’, mais il faut avouer que si Malek avait vu que le film n’avait pas un bon scénario, il n’aurait jamais accepté l’offre, les fans devraient donc s’attendre à un grand long métrage de James Bond.

Pour l’instant, les fans de 007 pourront voir Rami Malek avec Daniel Craig, qui dit au revoir à la franchise avec ce film, une fois que “ No Time To Die ” sortira dans toutes les salles en avril 2021.