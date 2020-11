L’une des rumeurs constantes entourant l’arrivée du nouveau film de James Bond est que Rami Malek jouera une version moderne du mythique méchant Dr.No.Bien que rien dans les bandes-annonces ou les photos promotionnelles n’indique que cela soit vrai. , la rumeur est telle qu’elle a même atteint les oreilles de l’acteur lui-même, qui n’a pas confirmé ou démenti l’information.

Rami Malek a eu une discussion approfondie avec GQ où il a été posé diverses questions sur sa vie, sa carrière professionnelle et bien sûr certaines choses sur le nouveau film de James Bond. Cependant, Malek était très ouvert pour parler de son enfance, mais pour ne pas révéler de secrets concernant No Time to Die.

Son personnage dans le film est Safin, un méchant qui aurait en sa possession une arme biologique capable de déclencher une pandémie mondiale. Le succès est l’arrière-plan de ce méchant pour les temps actuels, mais souligne encore plus certains commentaires que l’acteur a faits à propos du Dr No, sur lequel il s’est appuyé pour la préparation de son personnage.

Sur les rumeurs selon lesquelles son personnage pourrait être une version du 21ème siècle du méchant classique d’antan, Malek ne peut qu’être insaisissable.

“Oui,” dit-il pensivement. C’est certainement intéressant. Je ne vais pas tomber pour ça, mais c’est intéressant. Ils devront simplement attendre et voir par eux-mêmes.

Malek a déclaré que lui et le réalisateur Cary Fukunaga avaient essayé autant que possible de créer un personnage humain qui fuirait toute caricature similaire à un autre méchant de Bond, ou tout autre type d’histoire.

«Laissez les rumeurs voler», a déclaré Malek. «Parce que peu importe ce que vous attendez du film, vous serez surpris quand vous le verrez de toute façon. Donc, cela n’ajoutera pas de carburant au feu.

Jusqu’à présent, on sait peu de choses sur la participation de Rami Malek à No Time to Die. Tout au plus, on comprend que son nom est Safin et qu’il est une figure qui a opéré dans l’ombre même derrière plusieurs des grands méchants que nous avons vus dans les derniers épisodes.

Il y a plusieurs rumeurs sur la mort définitive de James Bond et la création d’un redémarrage de la saga. Surtout après les dernières nouvelles qui ont marqué l’actrice Lashana Lynch comme la nouvelle 007.

Sans le temps de mourir sera présenté en première le 2 avril 2021, il s’agit de sa quatrième date fixée dans une année de malheurs pour l’industrie cinématographique et ses calendriers de sortie. En effet, ce sera la conclusion de Daniel Craig en tant qu’agent britannique, on peut donc s’attendre à un film plein d’adieux, de rebondissements et de nombreuses surprises.

