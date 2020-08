Nouvel épisode de Rascals, la saga de Sword and Witchcraft par El Torres. Cette fois, il a décidé que le Chtulhu Mythos méritait un coup de pied dans le cul, alors il leur en donna deux cents pour qu’ils ne se lèvent pas.

Si vous êtes un fan du genre pulp, vous avez sûrement entendu parler de Fahr et du Grey Mouser. Si vous aimez la fantaisie, vous avez certainement lu quelque chose de Pratchett. Et si vous aimez l’horreur, vous savez qui H.P. Lovecraft et ses mythes. Et si vous avez lu les précédents épisodes de Rascals, vous savez que tout cela est là, et que l’aventure et le plaisir sont garantis.

Une série qui a eu une longue vie chez divers éditeurs, et même un RPG, revient dans nos étagères, Rascals, la saga de Bram et Weasel, les mercenaires les plus coriaces, les fêtards les plus fous, et les héros les moins exemplaires. La création d’El Torres est toujours en bon état, et elle le montre avec une histoire qui ravira ses adeptes, mais aussi tous ceux qui aiment l’humour et l’aventure. Et ces adeptes de Lovecraft qui savent accepter qu’un hommage peut avoir beaucoup de parodie, et que l’interprétation d’un univers entier en un peu plus de 100 pages nécessite beaucoup de travail, trouveront une vision de Chtulhu et de ses mythes profonds, fous, histrioniques, et ce qui en vaut la peine.

Tout commence lorsque nos protagonistes finissent par posséder un objet magique, l’œil de Byastis, après une aventure mouvementée, très typique à Bram et Weasel, se mettant en difficulté et ne sachant pas ce qu’ils ont vraiment fait. La malédiction qui accompagne l’artefact déclenche une série d’événements catastrophiques qui peuvent conduire à la fin du monde, à l’arrivée des anciens dieux et du primal le plus puissant: Chtulhu. Mais cela n’empêchera pas notre partenaire de boire, d’avoir des relations sexuelles excessives ou de faire des blagues au moment le plus inopportun. Ce sont des coquins, et ils ont toujours des ennuis, mais cette fois, il y a plus de tentacules et de slime, Fthang !!

Torres est l’un des scénaristes les plus prolifiques que nous ayons le plaisir de pouvoir apprécier dans cette peau de taureau qui est la nôtre. Il ne se soucie pas du genre, même s’il excelle beaucoup dans l’horreur et ne limite que le temps et l’argent pour continuer à publier des bijoux comme celui-ci. Il sait nous faire rire, nous exciter des moments épiques, et surtout que nous sommes collés au papier, en attente soit d’une bataille, d’une blague, ou d’une situation surréaliste. Car si quelque chose se démarque dans Rascals: Shadows on Gerada, c’est l’amour pour le genre pulp, pour Pratchett, pour Conan, pour Fritz Leiber, pour Lovecraft.

Mais laissant le plaisir derrière lui, El Torres montre son professionnalisme avec une histoire bien structurée, avec ses rebondissements pour maintenir la tension. Et si l’écrivain se démarque dans quelque chose, c’est dans les dialogues, frais, rapide, tout simplement parfait. Si l’on ajoute à l’hommage à Lovecraft la précision lors de l’utilisation de ses créatures telles que les chiens de Tindalos, les profonds, Shantak, et d’autres accessoires tels que le Necronomicon ou R`lyeh, cela laisse un travail rond qui rend notamment hommage et parodie les Mythes.

L’art vient des mains de Rukikun, un auteur de Malaga qui fait ses débuts avec Karras et laisse un très bon goût dans la bouche. Avec un style très proche du manga, il stylise les personnages et leur donne de superbes gestes. Dynamique et avec une bonne maîtrise de la composition, il est clair et défini dans la narration. S’il présente certaines des caractéristiques que j’ai tendance à le moins aimer dans le manga, en privilégiant les personnages au détriment du fond, ou en simplifiant les lignes dans les plans généraux, c’est un travail remarquable qui correspond parfaitement au ton rapide et joyeux de la bande dessinée. C’est un changement par rapport aux artistes précédents comme Ryp ou Aldea, mais ce n’est pas désaccordé, et bien que ce ne soit pas encore à la hauteur, cela laisse un travail professionnel.

Pour être clair, Rascals: Shadows on Gerada, est un spectacle de bande dessinée, plein de combats, de monstres, d’aventures, de rires et de monstres tentaculaires, l’environnement dans lequel Bram et Weasel brillent.

