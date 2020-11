35 ans après la première du premier opus de la saga Universal interprété par Michael J.Fox et Christopher Lloyd, Ravensburger lance le jeu en Espagne Retour vers le futur: voyagez dans le temps avec un dé.

Les passionnés de science-fiction et des années 80 pourront s’immerger dans l’un des chefs-d’œuvre qui ont marqué l’histoire du cinéma, traversant les époques et les lieux les plus symboliques de la trilogie.

Passera de la maison de Marty au laboratoire de Doc, de la Tour de l’Horloge au centre commercial Twin Pines, voyageant entre 1985 – l’année où le premier opus a été tourné et où le film est sorti en salles – et 1955, pour aller ensuite jusqu’en 2015 et revenir en 1885 , abordant de nombreuses autres étapes importantes des années qui apparaissent dans Retour vers le futur.

«Retour vers le futur: voyagez dans le temps avec les dés» Il est disponible à partir du 29 octobre en espagnol dans les meilleurs magasins de jouets et en ligne sur Amazon.

Un jeu collaboratif

Contrairement aux dynamiques les plus courantes des jeux de stratégie où le défi prévaut entre joueurs individuels ou entre équipes, dans Retour vers le futur vous gagnez tous ensemble.

Un jeu de stratégie léger pour les enfants à partir de dix ans et pour les adultes, Retour vers le futur est destiné à un minimum de 2 à un maximum de 4 joueurs. Des pions qui reproduisent la mythique machine à remonter le temps DeLorean ou des figurines qui représentent Biff, l’antagoniste par excellence aussi insidieux dans le jeu que dans le film, aux jetons d’Einstein, le chien fidèle de Doc, chaque composant du jeu de mesa est une reproduction fidèle de l’œuvre cinématographique sur laquelle il se fonde.

Les composants du jeu

Le plateau est divisé en 4 sections différenciées par des couleurs, correspondant aux années dans lesquelles Retour vers le Futur se déroule: 1885, 1955, 1985 et 2015. Pour chaque période, il y a aussi une figure différente de Biff.

Selon l’année choisie, chaque joueur aura son propre DeLorean, 4 dés et un plateau individuel. Un jeu de cartes objet, avec un nombre variable de cartes en fonction du niveau de difficulté, sera placé à côté de chaque chronologie sur le plateau de jeu. En commun pour tous, les cartes événement sont également placées, qui sont tirées en fonction du nombre de joueurs, des jetons Einstein et des jetons paradoxe.

Avant de commencer à jouer, il faudra placer le DeLorean dans l’espace “Tour de l’Horloge”, les figurines Biff dans l’espace “Biff’s Home” et le jeton “OUTATIME” dans leur espace d’origine.

Le développement du jeu

Une fois les jetons et les cartes objet placés sur le plateau, le plus jeune joueur, qui recevra le marqueur de premier joueur, devra piocher les cartes événement, puis lancer ses propres dés en même temps que tous les autres joueurs.

En procédant dans le sens des aiguilles d’une montre, les participants doivent terminer les événements indiqué sur les cartes, en essayant d’éliminer les tuiles paradoxes et en essayant d’éviter Biff et les autres DeLoreans, afin de ne pas encourir les pénalités qui font que la “Fin de la partie” se profile.

Après avoir terminé un événement, une carte d’objet peut être récupérée afin de la remettre à sa place.

Chaque fois qu’un objet est renvoyé au bon endroit et à l’heure, le joueur l’onglet “OUTATIME” recule d’une case et vous obtiendrez un jeton Einstein, qui sera disponible à tous pour terminer les événements.

Les joueurs devront former une équipe et adoptez des stratégies pour approcher l’objectif, terminer les événements et remettre les objets au bon endroit et au bon moment avant «Game Over».

