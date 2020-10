Au milieu de cette année, l’acteur Ray Fisher (Cyborg) mettre Joss Whedon au centre de la polémique lors de la dénonciation du comportement abusif présumé du réalisateur lors des reprises de Ligue de justice. À partir de tweets viraux, la situation a évolué vers une enquête interne promue par Warner Bros., au cours de laquelle les désaccords entre Fisher et la société étaient constants. Mais l’esprit combatif de l’acteur n’a pas diminué et, lors d’une récente conversation avec Forbes, il a révélé la situation spécifique qui l’obligeait à s’exprimer publiquement contre le cinéaste.

L’interview susmentionnée a été publiée cette semaine, et curieusement cette déclaration accordée à Fisher (après une mise à jour) a été supprimée du texte original. Cependant, d’autres médias ont réussi à reproduire la citation en question, dont la qualité scandaleuse est plus qu’évidente pour avoir accusé Whedon de comportement raciste. Voir par vous-même:

«Ce qui a enflammé mon âme et m’a fait parler de Joss Whedon cet été, c’est d’être informé que Joss avait commandé le teint d’un acteur de couleur changé en post-production [de Justice League] parce qu’il n’aimait pas la couleur de sa peau «A commenté l’acteur afro-américain (via). “Mec, avec tout ce que 2020 a été, ça a été le tournant pour moi.”

. a pu joindre un représentant de Joss Whedon pour commenter la réclamation de Fisher. Il a été reconnu qu’il y avait effectivement certains ajustements de couleur, comme il y en a dans tout processus de post-production, et que dans ce cas ils auraient été indispensables pour synchroniser le matériel filmé par Zack Snyder (avant son départ du projet) et les reprises commandées par Whedon. De cette manière, la réponse a nié que les raisons étaient dues à une aversion pour la couleur de peau de l’acteur.

“La personne qui a offert cette déclaration [Fisher] a reconnu que c’était juste quelque chose qu’il avait entendu de quelqu’un d’autre et accepté comme vrai, alors qu’en réalité une simple enquête prouverait que c’est faux «A déclaré le porte-parole. «Comme d’habitude dans presque tous les films, il y avait de nombreuses personnes impliquées dans le mixage du produit final, y compris le monteur, le responsable des effets spéciaux, le compositeur, etc., avec le coloriste principal responsable du ton, des couleurs et de l’ambiance du film. la version finale. Ce processus était encore compliqué dans ce projet par le fait que Zack [Snyder] tourné sur film, tandis que Joss tournait en numérique, ce qui a obligé l’équipe, dirigée par le même coloriste senior qui a travaillé sur les films précédents pour Zack, à concilier les deux. [versiones] «.

En 2017, Zack Snyder a quitté l’ambitieux crossover DCEU en raison d’une tragédie familiale et aurait choisi Joss Whedon lui-même comme héritier du président exécutif. Cependant, dans la récente conversation avec Forbes, Ray Fisher a qualifié ce transfert de mensonge.

D’une part, ils ont dit aux acteurs et à l’équipe [de Justice League] que Zack avait choisi Joss pour terminer le film à sa place », a déclaré l’acteur. «Je n’ai découvert qu’après les reprises que c’était un mensonge complet. J’ai entendu des chuchotements et des rumeurs sur des choses qui n’étaient pas à leur place dans les coulisses, mais rien de concret jusqu’à bien plus tard. Ils nous ont fait aller au Comic-Con de San Diego en 2017 et dire que Zack avait choisi Joss et que Joss était un gars formidable. J’ai toujours l’e-mail avec ces points de discussion.