Dans l’une des décisions électorales les plus importantes que les États-Unis aient eues, le décompte a finalement été atteint que Joe Biden sera le prochain président du pays voisin au nord, ce qui signifie que Donald Trump quittera ses fonctions, et les réactions sur Internet, à la fois de Hollywood comme partout dans le monde n’a pas attendu.

CNN, le New York Times, le Washington Post, NBC News ont déjà annoncé la nouvelle … bien que naturellement Fox News ait été celui qui a pris le plus de temps, mais finalement dans leurs émissions, ils ont déjà commencé à l’appeler “président élu Joe Biden”.

De même, à un autre moment historique pour les États-Unis, Kamala Harris devient la première femme élue à la vice-présidence.

Sur Twitter, bien sûr, le hashtag #ByeByeTrump a déjà commencé et est un sujet tendance, vous pouvez donc trouver des milliers et des milliers de réactions aux résultats des élections de 2020 aux États-Unis.

Voici quelques-unes des réactions au triomphe de Joe Biden … et naturellement à la défaite de Donald Trump, qui continuera sûrement à tweeter à ce sujet:

J’éclate le bon champagne! – George Takei (@GeorgeTakei) 7 novembre 2020

Bye bye you stupide canoë de douche nitwit. – Taika Waititi (@TaikaWaititi) 7 novembre 2020

FÉLICITATIONS FELLOW AMERICANS !! TRUMP DÉFAITE !!

Maintenant, nous devons vaincre ce qui nous a donné Trump. – Michael Moore (@MMFlint) 7 novembre 2020

Félicitations à nos compatriotes américains! Trump a été vaincu! Maintenant, nous devons vaincre ce que Trump nous a laissé. “

