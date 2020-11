La course à la présidence des États-Unis est à l’ordre du jour. Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden ils sont en vedette dans un concours serré qui les garde aux yeux du public. Les célébrités hollywoodiennes ne sont pas restées inconscientes des enjeux politiques de leur pays et c’est pourquoi elles n’arrêtent pas de manifester via les réseaux sociaux. Voici les différentes réactions que certaines actrices, comédiens et chanteurs ont déversés autour des élections de 2020.

Mark Ruffalo

L’acteur qui joue Bruce Banner / Hulk dans le MCU s’est adressé à Twitter pour appeler au calme sur les résultats. Il a également célébré de manière voilée la défaite apparente de Trump dans des États importants des États-Unis.

«Amis, respirez profondément. Souvenez-vous du #RedMirage [espejismo rojo] que nous ne nous rencontrerons pas dans les États importants ce soir.

Demi Lovato

La chanteuse a montré qu’elle garde espoir, malgré les résultats serrés.

Je ne perds pas espoir. Ma foi est forte. Juste très déçu de voir à quel point c’est proche. Comme…. vraiment vous tous? 🤯🥺😔 – Demi Lovato (@ddlovato) 4 novembre 2020

Je ne perds pas espoir. Ma foi est forte. Très déçu de la proximité.

Charlize Theron

Le protagoniste de Mad Max: Fury Road a célébré la victoire de l’activiste Sarah McBride, qui a marqué l’histoire en devenant la première sénatrice transgenre des États-Unis. D’un autre côté, il ne pouvait cacher son inquiétude face aux résultats.

“Nous sommes tous une épave d’anxiété en ce moment, mais au moins nous pouvons célébrer cette incroyable nouvelle.”

Elizabeth Banks

La réalisatrice de Charlie’s Angels était également impatiente pour le concours et a publié un commentaire plutôt hilarant sur ses réseaux sociaux pour désamorcer la tension.

Je fais juste des allers-retours. Au moins, je brûle le gallon de glace que je viens de manger. #ElectionNight – Elizabeth Banks (@ElizabethBanks) 4 novembre 2020

Je fais juste des allers-retours. Au moins, je brûle le gallon de glace que je viens de manger.

Seth Rogen

L’acteur qui a participé à Super Cool a lancé un appel réfléchi aux citoyens de l’état de l’Arizona.

Les gens de l’Arizona, VEUILLEZ RESTER EN LIGNE. Si vous faites la queue, ils doivent vous laisser voter. – Seth Rogen (@Sethrogen) 4 novembre 2020

“Les gens de l’Arizona, VEUILLEZ RESTER EN LIGNE. Si vous faites la queue, ils devraient vous laisser voter.

Kumail Nanjiani

L’acteur pakistanais, que nous verrons bientôt dans Eternals de Marvel Studios, n’a pas non plus pu cacher son anxiété.

Quelle heure est-il? C’est comme un million d’heures – Kumail Nanjiani (@kumailn) 4 novembre 2020

“Quelle heure il est? Cela ressemble à un million d’heures.

Lady Gaga

La lauréate d’un Oscar est également apparue sur ses réseaux sociaux pour rappeler à ses followers l’importance du vote et du maintien de la démocratie.

Chaque vote dans ce pays compte, sera compté et comptera! C’est l’emblème de notre démocratie! J’ai tellement confiance en l’esprit humain! Nous avons cette Amérique! Envoyer à tout le monde un gros câlin! – Lady Gaga (@ladygaga) 4 novembre 2020

«Chaque vote dans ce pays compte, il sera compté et ce sera important! C’est l’emblème de notre démocratie! J’ai tellement confiance en l’esprit humain! ENVOYER À TOUT LE MONDE UN GROS COUP! ”

Ben Schwartz

L’acteur qui a exprimé Sonic a comparé le concours entre Biden et Trump à un match de championnat où les résultats sont très, très incertains.

C’est comme si nous regardions un match de championnat mais le tableau des scores est cassé et continue à afficher des nombres aléatoires. – Ben Schwartz (@rejectedjokes) 4 novembre 2020

“C’est comme si nous regardions un match de championnat, mais le tableau des scores est cassé et il n’arrête pas de mettre des numéros au hasard.”

Elijah Wood

Le protagoniste du Seigneur des Anneaux a laissé un message très encourageant sur les réseaux sociaux.

Le plus grand et le plus chaleureux «merci» à toutes les personnes qui se battent si fort pour enfin mettre fin à ce cauchemar national. Vous êtes les héros dont nous avions besoin et vous êtes sorti en masse. 👏🏻 🙌🏻 Je t’aime! – Elijah Wood (@elijahwood) 4 novembre 2020

“Merci” le plus grand et le plus chaleureux à toutes les personnes qui se battent si fort pour enfin mettre fin à ce cauchemar national. Vous êtes les héros dont nous avions besoin et vous êtes sortis en masse. Je les aime!”.

Katy Perry

“Chaque vote compte.”

